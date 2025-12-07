Prefeitura de Niterói inaugura iluminação do Natal Estrelado na Praça do Rádio Amador

A Prefeitura de Niterói inaugurou, na noite deste sábado (06), a decoração e a programação do Natal na Praça do Rádio Amador, em São Francisco, que contou com a presença do Papai Noel chegando de NitBike, além das apresentações dos corais Genesis Academy, Amantes da Música e o coral de libras. Muitas famílias estiveram no local e acompanharam as apresentações. Este ano, o tema é “Natal Estrelado Niterói”, que tem como símbolo a Estrela de Morávia, ícone cristão do século XIX que representa a esperança.

“Neste ano a gente preparou um Natal um pouco diferente na nossa cidade. Um Natal que tem luz, tem decoração, tem muita atividade para as crianças e tem as nossas cantatas, preenchendo todos os bairros. O Natal da Estrela de Belém, da Estrela de Morávia. Que a gente possa aproveitar, nos emocionarmos, e lembrarmos que o Natal é espírito de comunhão, de fraternidade, de esperança e de amor”, destacou a primeira-dama e diretora do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados, Fernanda Sixel Neves.

A subsecretária das Culturas, Júlia Pacheco, reforçou a orientação do prefeito Rodrigo Neves para que as celebrações de Natal fossem espalhadas pela cidade.

“Que alegria estar aqui fazendo mais uma abertura do Natal. A gente já fez um ciclo pela cidade de Niterói, um pedido do nosso prefeito Rodrigo Neves de que o Natal na cidade estivesse em todos os cantos. Hoje estamos em São Francisco para mais uma noite muito especial”, disse Júlia Pacheco.

Moradora de Icaraí, Regina Célia fez questão de parabenizar as atividades desenvolvidas pela Prefeitura para o Natal.

“Tem duas questões que quero elogiar a Prefeitura. Primeiro, em disponibilizar esse carrossel gratuito para criançada. Achei fantástico, foi muito legal. A segunda questão são as cantatas. Elas dão um ânimo diferenciado ao Natal. A decoração tá linda como sempre”, afirmou Regina Célia.

Cantatas de Natal – Ao longo de dezembro, diversos espaços públicos da cidade recebem apresentações de cantatas de Natal, de várias igrejas e grupos, além de atrações para as crianças. A programação passa pela Praça Arariboia (dias 11 e 18), Horto do Fonseca e Praça do Rádio Amador (dias 13 e 20), Praça Getúlio Vargas (dias 14 e 21), Praça da Praia de Piratininga (dia 14), Praça do Largo da Batalha (dia 12), Horto do Barreto (dias 13 e 20), Praça da Ponta D’Areia e Praça São João (dia 19) e Praça do Ingá (dia 21).

A programação está sujeita a alteração de acordo com as mudanças climáticas. Confira a agenda completa em: https://niteroi.rj.gov.br/natalniteroi/