Flamengo desembarca no Catar na manhã deste domingo (7)

O atual campeão da Libertadores, o Flamengo, já desembarcou no Catar para jogar a Copa Intercontinental. O time chegou por volta das 8h30 (horário de Brasília), deste domingo (7), em Doha.

No total, foram 18 horas de viagem, e pela longa duração, o Flamengo escolheu fretar um avião executivo para que os atletas e a equipe técnica tivessem uma boa noite de sono. Durante o trajeto para o Catar, foi preciso parar em Acra, capital de Gana, por volta das 23h (horário de Brasília), para abastecer o avião.

No Catar, o clube rubro-negro fará um treino ainda neste domingo, por volta das 18h, no centro de treinamento Al Ersal. Os próximos treinos do time será na tarde desta segunda e terça-feira, por volta das 16h, antes de encarar o clube mexicano, Cruz Azul.

O Flamengo entra em campo com o objetivo de conquistar o bicampeonato intercontinental, o primeiro e único título foi em 1981. No campeonato, o clube já ocupou todos os lugares do pódio, pois em 2019 foi vice-campeão após perder por 1 a 0, na prorrogação, para o Liverpool da Inglaterra. Em 2022, ficou em terceiro lugar ao perder na semifinal para o Al-Hilal, da Arábia Saudita. O jogo contra o mexicano Cruz Azul será no dia 10.