Marina Ruy Barbosa é chamada de 'feia' nas redes sociais e atriz ironiza comentário

A atriz Marina Ruy Barbosa respondeu a críticas sobre sua aparência que sofreu de alguns usuários do X, antigo Twitter, nesta sexta-feira (5). Ela brincou dizendo que sua beleza está apenas relacionada com a cor natural dos cabelos.

“Me desculpem, mas acho a Marina Ruy Barbosa muito feia se ela não fosse ruiva ninguém ia ligar”, escreveu uma internauta. “Eu também acho. Quando ficou loira perdeu toda beleza”, debochou Marina Ruy Barbosa.

Em maio deste ano, a famosa surpreendeu ao surgir com os fios loiros. Apesar de uma mudança radical, a nova coloração durou apenas 4 meses, depois ela voltou a usar a coloração natural.

"Como loira, eu me permiti explorar um lado mais ousado, curioso, quase experimental. Era como se eu estivesse brincando com uma nova versão de mim mesma, descobrindo outras formas de me expressar. Já o ruivo é meu lugar de força, de pertencimento. Quando estou ruiva, sinto que estou em casa", disse Marina na época.