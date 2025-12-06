Ex-moradora de Niterói se torna a bilionária mais jovem do mundo a fazer a própria fortuna

A jovem foi anunciada pela Forbes como a bilionária mais jovem do mundo - Foto: Divulgação

A jovem foi anunciada pela Forbes como a bilionária mais jovem do mundo - Foto: Divulgação

A brasileira e ex-moradora da cidade de Niterói, Luana Lopes Lara, de 29 anos, foi anunciada pela Forbes como a bilionária mais jovem do mundo a fazer a própria fortuna. Além de ser formada em ciência da computação no MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Luana é uma das donas da Kalshi, uma empresa de apostas.

A jovem, porém, iniciou sua trajetória profissional longe do empreendedorismo, fazendo aulas na Escola de Teatro Bolshoi, ainda no Brasil.

Natural de Belo Horizonte, em Minas Gerais, Luana chegou a morar em outras cidades, como Niterói, no Rio de Janeiro, e Joinville, em Santa Catarina.

Leia também

Proerd forma 500 alunos em São Gonçalo e Colégio de Aplicação Dom Helder celebra estreia no Programa

Mega-Sena: prêmio de R$ 12 milhões será sorteado neste sábado



Apaixonada pelos números, Luana ganhou uma Olimpíada Brasileira de Astronomia e ficou na terceira colocação em uma Olimpíada de Matemática de Santa Catarina. Após a formatura no ensino médio, continuou na trajetória da dança e chegou até a atuar como bailarina profissional na Áustria. Mas depois decidiu estudar nos Estados Unidos e seguir em uma área completamente diferente da que estava habituada, a da computação.

No país, chegou a ser aceita em universidades como Harvard, Yale e Stanford, porém decidiu seguir no MIT. Recebeu a bolsa da Fundação Estudar, de Jorge Paulo Lehmann e outros empresários. Se formou em ciência da computação e, a partir disso, criou a empresa que a fez bilionária.

Sucesso da Kalshi

A brasileira atua há seis anos com Tarek Mansour, outro estudante do MIT. Ambos os fundadores da Kalshi receberam um investimento de série E em US$ 1 bilhão. Com isso, a empresa é avaliada atualmente em US$ 11 bilhões. Como a brasileira possui cerca de 12% da empresa, ela é considerada bilionária (possui atualmente US$ 1,3 bilhão ou R$ 6,93 bilhões).

O modelo da Kalshi é de uma plataforma que funciona como uma espécie de bolsa de apostas, porém regulada, que se baseia na compra e venda de contratos que são analisados com resultados futuros.

A rodada que fez Luana se tornar bilionária foi anunciada na última terça-feira (2), liderada pela empresa de capital de risco de criptomoedas Paradigm. Investidores de outras empresas também estiveram presentes.

Com isso, Luana bateu o título de Lucy Guo, cofundadora da Scale AI, de 31 anos, que já havia retirado a coroa da cantora Taylor Swift no início do ano.