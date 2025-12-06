Mega-Sena: prêmio de R$ 12 milhões será sorteado neste sábado

O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 12 milhões - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 2.948 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

Prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 12 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 20h30 (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.