Proerd forma 500 alunos em São Gonçalo e Colégio de Aplicação Dom Helder celebra estreia no Programa

Depois de seis meses de atividades, as turmas receberam certificados, medalhas e prêmios - Foto: Layla Mussi

Pela primeira vez, o Colégio de Aplicação Dom Helder Câmara, de São Gonçalo, participou do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), encerrado nesta terça-feira com a formatura de cerca de 500 alunos da rede pública e privada de São Gonçalo. Depois de seis meses de atividades, as turmas receberam certificados, medalhas e prêmios, incluindo quatro bicicletas oferecidas aos autores das redações com melhor desempenho. O evento foi realizado na Igreja Central do Avivamento, no Alcântara.

A cerimônia contou com a presença do prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, do coronel da reserva da PM, Fernando Salema, além do secretário da educação, Maurício Nascimento de Almeida, além do coordenador estadual do Proerd, tenente-coronel Nogueira. A aluna do 5° ano, do Dom Helder Câmara, Sara Azevedo de 10 anos, abriu a solenidade cantando para os presentes.

Prefeito de São Gonçalo marcou presença no evento | Foto: Layla Mussi

A emoção mais marcante do dia veio da sargento Renata Viana, que está há 15 anos na PM e há 13 atua como instrutora do Proerd. Ex-aluna do programa, ela agora participou da formatura do próprio filho, estudante do Dom Helder. “Essa formatura é muito especial porque estou formando meu filho. Assim como eu fui aluna do Proerd, a gente aprende a transformar o olhar. Eu acredito que a educação e a orientação trazem, sim, uma mudança social”, afirmou.

sargento-renata-viana-e-filho | Foto: Layla Mussi

Para o colégio, que estreia no programa, a experiência abriu espaço para debates que os estudantes nem sempre conseguiam ter em casa. A professora de Língua Portuguesa e Ciências do 5º ano, Verônica Lopes, destacou o impacto do projeto: “Foi um trabalho muito rico porque trouxe muitas esferas de discussão. Eles sempre estavam debatendo temas sobre os quais tinham dúvidas e não sabiam a quem perguntar. Quando viram alguém da segurança, se sentiram à vontade para questionar o que às vezes não conseguiam perguntar em casa.”

A professora de Geografia do 6º ano, Ana Cristina Veiga Bernardo, reforçou a importância da formação cidadã: “O Proerd ensina a fazer parte da comunidade como cidadão. Isso é fundamental para que eles sejam inseridos na sociedade do bem. E faz com que os jovens tenham outra visão sobre os policiais. Esses estudantes vão crescer como adultos que respeitam a polícia.”

Profissionais do Dom Hélder apoiaram alunos durante o evento | Foto: Layla Mussi

Durante o discurso, o coronel da Salema destacou os temas trabalhados ao longo do programa, como bullying, abuso infantil e drogas lícitas e ilícitas. O prefeito também abordou o impacto do Proerd na formação das turmas: “O Proerd é muito bom para a sociedade porque vocês são a sociedade do bem de amanhã. Eu me emocionei aqui. A missão é passar o bem, o ensinamento. Agradeço à Polícia Militar, que mostra a vocês o lado do ruim e do bem”, afirmou.

A cerimônia terminou em clima de festa com a chegada do mascote do programa, o Leão Léo, que se juntou aos policiais instrutores para uma apresentação de dança que encerrou o evento.