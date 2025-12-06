Bap revela que Flamengo encerra o ano no azul: "Se eu tiver que gastar R$ 1 bilhão, eu posso gastar"

Durante uma entrevista ao canal oficial do Flamengo, no Youtube, nesta sexta-feira (5), o presidente do clube Luiz Eduardo Baptista comentou sobre o balanço positivo em seu primeiro ano de mandato e ainda anunciou que o rubro-regro terminará 2025 com excelente faturamento.

De acordo com Bap, o Flamengo conseguiu um "faturamento extraordinário, melhor resultado que um clube de futebol jamais teve na América Latina", esse ano e fechará no azul. Ele ainda declarou que se houver necessidade, poderá gastar R$ 1 bilhão em contratações para reforçar o elenco.

Leia também:

TSE encerra teste público de segurança das urnas eletrônicas

Netflix supera rivais e deve comprar HBO Max e Warner por US$ 70 bilhões

“Se eu tiver que gastar R$ 1 bilhão para continuar ganhando a p... toda, eu posso gastar. Uma coisa é você querer gastar e não poder porque não pode pagar. A decisão de gastar só tem consequência, tem que ter dinheiro para pagar. E quando eu olho dentro desse horizonte de dois anos de planejamento, eu poderia gastar R$ 1 bilhão ano que vem. Devo? Aí entra a avaliação. Vamos caminhar um dia de cada vez”, disse Bap, que afirmou ter uma das metas de colocar o Flamengo no Top 15 dos times com maior faturamento do mundo.

Quando questionado sobre os planos até 2027, o presidente do Flamengo respondeu que o objetivo é trabalhar a longo prazo e também comentou em reduzir a idade média dos jogadores. Hoje, o elenco tem a média de idade de 27,8 anos.

“Algumas coisas, vou te dar um par de exemplos, você não planeja para um ano só. Você contrata jogadores com contrato de quatro anos. Nós queremos reduzir a idade média do elenco. Você tem que considerar a idade dos que estão hoje, daqui a um, dois anos vão estar mais velhos. Tem que considerar os jogadores que você contrata esse ano de 26, qual a idade deles, e considerar a idade dos que você vai olhar agora para contratar em 27. Se eu quero um de 25 anos agora, Joãozinho em 27 vai estar um ano e meio mais velho. Então tem uma série de aspectos que tem que considerar. Nesse processo de avaliar perfil de atletas, posições, atletas que você entende que vão podem comercializados... Esse é um jogo de xadrez e não dá para pensar só um ano à frente, tem que pensar um pouquinho mais longe”, disse.

Em relação ao técnico, Bap vê com otimismo a renovação de contrato com Filipe Luís. Ele ainda comentou que oferceu a José Boto um novo contrato e não uma renovação automática como estava prevista em seu atual vículo. Com isso, também haverá uma valorização do diretor executivo de futebol, que recebeu muito elogios pelo presidente, principalmente na última janela de 2025.

“O contrato é até final desse ano, mas já tinha uma possibilidade de extensão. E não quero me engajar na extensão, estou propondo um novo contrato para ele. Porque quando a gente fez o contrato com o Boto, tinha uma preocupação natural de ambas as partes: será que vai dar certo? Tinha a possibilidade dos dois lados abrirem ao final de um ano, se a gente entendesse que a coisa por qualquer razão, ou por fatores exógenos à relação também, poderia abrir esse contrato. Eu estou satisfeito, acredito que a gente deva prosseguir juntos. Vejo que a janela que a gente fez no meio do ano, na minha visão, foi absolutamente sensacional. (...) Tivemos vários acertos nessa parte do planejamento que se refletiram de maneira positiva nesse trabalho do ano. Espero que ano que vem a gente faça ainda melhor”, contou.