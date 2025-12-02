Empreendedores culturais de São Gonçalo representam o município no MICBR 2025, em Fortaleza (CE)

Empreendedores, Rafael Vieira criador do Instituo dos Sonhos e Cyntia Fonseca, do Mapa das Letras estão representando São Gonçalo no MICBR - Foto: Divulgação

Dois empreendedores da cena cultural e social de São Gonçalo vão atravessar o país para marcar presença no Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR), um dos maiores encontros do setor criativo da América Latina. Cyntia Fonseca, jornalista, editora e fundadora da Mapa das Letras, e Rafael Vieira, criador do Instituto dos Sonhos, estarão em Fortaleza (CE) entre 3 e 7 de dezembro, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, epicentro do evento.

Entre milhares de inscrições, eles estão entre os 350 contemplados, das cinco regiões do Brasil, que subdividem-se nas categorias comprador, vendedor sênior e vendedor novato.

O MICBR reúne profissionais, gestores, instituições e empreendedores de diversos segmentos culturais com o objetivo de fomentar negócios, gerar conexões estratégicas e impulsionar iniciativas criativas que transformam territórios.

À frente da Mapa das Letras, e uma das líderes da Coletiva Escritoras Vivas, juntamente a Yonara Costa e Suzane Veiga, Cyntia Fonseca tem se dedicado à publicação de autoras, ao fortalecimento da literatura de mulheres e ao desenvolvimento de programas de formação e incentivo à leitura dentro e fora de São Gonçalo.

"Acredito que a participação da Mapa das Letras no MICBR abre novas rotas para parcerias editoriais, circulação de obras e na expansão de projetos que já tem impactado autoras e leitores aqui da região metropolitana do Rio. Estou muito feliz por essa oportunidade. Será nosso oitavo evento com foco na promoção da literatura este ano, estou com a expectativa de sempre: trazer novidades boas", conta a jornalista.

Já Rafael Vieira carrega na bagagem a experiência do Instituto dos Sonhos, organização reconhecida por promover ações socioeducativas e culturais que inspiram crianças, jovens e adultos. Sua ida ao evento, pela categoria Música, busca ampliar redes, captar oportunidades e fortalecer iniciativas que conectam educação, criatividade e transformação social.

Para ele, esses eventos são sempre ótimas oportunidades para ampliar a rede de contatos e aprender, já que empreender com cultura é também realizar sonhos.

Segundo o Ministério da Cultura, esta é a maior edição já organizada do Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR), com a região Ibero-América como convidada de honra. A abertura oficial acontece nesta quarta-feira (3), às 19h, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC), marcando o início de uma virada criativa que ocupará os principais equipamentos culturais da cidade com rodadas de negócios, formação, mentorias, palestras, showcases, feira, cozinha-show e apresentações artísticas. A programação é gratuita e aberta ao público.