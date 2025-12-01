Colônia de Férias do Sesc RJ abre inscrições em 10 unidades no estado na próxima semana

O Sesc RJ abre, na próxima semana, as inscrições para a sua tradicional Colônia de Férias, que será realizada de 20 a 30 de janeiro, em 10 unidades no estado: Tijuca, Ramos, Niterói, São Gonçalo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Barra Mansa, Nova Friburgo, Teresópolis e Três Rios. As inscrições para comerciários (credencial plena) acontecem de 9 a 14 de dezembro. Já para o público em geral, começam a partir de 16 de dezembro, até o preenchimento das vagas.

Com o tema “Aprendendo a lidar com os desafios”, a Colônia de Férias do Sesc RJ – que completou 60 anos – busca fortalecer nas crianças habilidades socioemocionais fundamentais para o desenvolvimento integral, oferecendo uma experiência divertida, educativa e focada em vivências práticas. O projeto é voltado a crianças de 6 a 12 anos, com atividades no turno da tarde, das 13h às 17h.

A programação vai abordar aspectos como trabalho em equipe, comunicação efetiva e resolução de conflitos, além de incentivar a perseverança diante das dificuldades e o cultivo de uma mentalidade positiva. Outro eixo central será o autoconhecimento, ajudando os participantes a identificarem e compreenderem suas emoções, bem como a criatividade e o pensamento crítico para solucionar problemas do cotidiano.

As inscrições devem ser feitas diretamente na unidade escolhida. Para isso, é necessário apresentar os seguintes documentos: credencial plena (carteirinha do Sesc), se tiver; cópia de RG do responsável; cópia certidão de nascimento ou RG do menor de idade; comprovante de residência; atestado médico atualizado; 2 fotos 3x4; cópia do laudo médico para crianças com deficiência; e pagamento da taxa conforme categoria (veja abaixo).

Documentário marca 60 anos do projeto

Para celebrar seis décadas de história, o Sesc RJ lançará um documentário que resgata a trajetória da Colônia de Férias. No filme, participantes de diferentes épocas relatam suas experiências e o impacto do projeto em sua formação como cidadãos. O vídeo estará disponível no YouTube (youtube.com/portalsescrio) a partir de 10 de dezembro.

Ao longo de sua história, a Colônia de Férias do Sesc se consolidou como um espaço seguro, criativo e acolhedor para vivências que vão além da recreação, com atividades educativas, esportivas e culturais que fortalecem vínculos familiares, estimulam autonomia e constroem lembranças afetivas duradouras. Para muitas famílias, o projeto é sinônimo de confiança, cuidado e oportunidades de desenvolvimento integral.

Tarifário da Colônia de Férias do Sesc RJ

- Sesc Tijuca: R$ 329 (comerciário), R$ 423 (conveniado) e R$ 470 (público em geral)

- Sesc Ramos, Sesc Barra Mansa, Sesc Nova Friburgo, Sesc Nova Iguaçu, Sesc São Gonçalo, Sesc Três Rios e Sesc Teresópolis: R$ 280 (comerciário), R$ 360 (conveniado) e R$ 400 (público em geral)

- Sesc Duque de Caxias e Sesc Niterói: R$ 140 (comerciário), R$ 180 (conveniado) e R$ 200 (público em geral)

SERVIÇO

Colônia de Férias do Sesc RJ – 01/2026

Inscrições - Comerciários (credencial plena): 9 a 14/12/2025

Inscrições - Público em geral: a partir de 16/12/2025, até o preenchimento das vagas

Público: crianças de 6 a 12 anos

Atividades: 20 a 30 de janeiro, das 13h às 17h.

Documentos para inscrição: credencial plena (carteirinha) do Sesc, se tiver; cópia de RG do responsável; cópia certidão de nascimento ou RG do menor de idade; comprovante de residência; atestado médico atualizado; 2 fotos 3×4; cópia do laudo médico para crianças com deficiência; e pagamento da taxa conforme categoria