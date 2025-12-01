Obra de Maurício de Sousa se torna patrimônio imaterial de São Paulo

A obra de Maurício de Sousa se tornou patrimônio imaterial de São Paulo. A lei foi sancionada nesta segunda-feira (1), pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB). Uma série de homenagens serão realizadas para o artista que completou 90 anos em outubro.

A iniciativa foi do Executivo e foi aprovada por unanimidade na Câmara Municipal de São Paulo. O objetivo é destacar a importância cultural da Turma da Mônica e do universo de personagens criados pelo cartunista.

Como parte das homenagens, a prefeitura anunciou que, em 2026, 90 esculturas do universo de Mauricio de Sousa serão distribuídas por todas as regiões da cidade.

"A gente vai ter um personagem homenageando a cidade e outras atrações para as pessoas poderem interagir, eventos, tudo em uma grande homenagem ao Mauricio. Atividades para crianças, adultos e fãs do Mauricio de Sousa", disse Nunes no anúncio. Segundo a prefeitura, outras homenagens anda serão anunciadas.

A prefeitura também promoverá uma parceria com a MSP Estúdios. Segundo Marcos Sousa Saraiva, diretor executivo da empresa e neto de Mauricio, a organização presenteará com uma visita aos estúdios de Mauricio aquelas pessoas que tirarem fotos de ao menos 45 das esculturas espalhadas pela cidade.

Maurício de Sousa completou 90 anos no dia 27 de outubro. Criador da Turma da Mônica e de uma legião de personagens que marcaram a vida de milhões de brasileiros, ele é considerado um dos grandes autores do país, responsável por aproximar muitas gerações da leitura por causa de suas histórias em quadrinhos.