Herança de Silvio Santos: Justiça determina perícia sobre R$ 429 milhões em disputa familiar

A disputa judicial envolvendo a herança de Silvio Santos ganhou um avanço decisivo na Justiça de São Paulo. O Tribunal determinou a realização de uma perícia independente para apurar, com precisão, o valor real deixado pelo apresentador às filhas e à viúva, Íris Abravanel.

O pedido integra o processo movido por Íris e pelas herdeiras, Patrícia, Rebeca, Cintia, Silvia, Renata e Daniela, que buscam acesso a cerca de R$ 429 milhões mantidos em um paraíso fiscal. De acordo com os documentos obtidos pelo Metrópoles, a ação pode isentar a família do pagamento de cerca de R$ 17 milhões em impostos.

A cobrança em análise refere-se ao Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), necessário para liberar os valores mantidos por Silvio Santos no exterior. A taxa corresponde a 4% de bens e direitos que ultrapassam R$ 88,4 mil.

Segundo o processo, Silvio Santos mantinha R$ 429,9 milhões em diferentes jurisdições consideradas paraísos fiscais, territórios que oferecem alíquotas tributárias baixas ou inexistentes para investimento estrangeiro. A maior parte desse montante, aproximadamente R$ 428 milhões, estava registrada no Daparris Corp Ltd, instituição nas Bahamas em que o apresentador era o principal acionista.

O magistrado já havia autorizado o depósito judicial de R$ 17,6 milhões, medida que suspendeu temporariamente a cobrança do imposto até o fim do processo. Agora, com a perícia, a Justiça busca confirmar qual é o valor exato da herança.

Segundo informações do portal F5, da Folha de S.Paulo, o caso tramita em segredo de Justiça a pedido das filhas, já que o processo revela o patrimônio total deixado pelo comunicador: R$ 6,4 bilhões, somando dinheiro, bens e ações.