FoMerco 2025 em Niterói destaca desafios e avanços da educação superior no Mercosul

O Fórum Universitário Mercosul (FoMerco), reuniu reitores de universidades do bloco do Mercosul, na Sala Nelson Pereira, na Reserva Cultural, em Niterói, na manhã desta segunda-feira (1°), para discutir ações referentes à educação superior, aliando os países e seus conhecimentos. O evento educacional está aliado ao XXX Cúpula da Rede Mercocidades, que ocorrerá ao longo desta semana.

O evento contou com a participação de 12 representantes, sendo eles governamentais, como o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, e acadêmicos de universidades nacionais e internacionais, como o reitor da Universidade Federal Fluminense (UFF), professor Antônio Cláudio, além da reitora da Universidade Federal da Integração Latino Americana (UNILA) e presidente da Comissão de Relações Internacionais de Reitores das instituições Federais de Ensino Superior, Diana Araújo.

O prefeito Rodrigo Neves abriu o XX Congresso Internacional FoMerco, ressaltando a importância do evento voltado para educação superior no Mercosul, aliado com o XXX Mercocidades, já que ambos os eventos tem como objetivo unir forças entre países integrantes do bloco.

Prefeito de Niterói, Rodrigo Neves | Foto: Layla Mussi

"É muito bom que aconteça a trigésima Cúpula de Mercocidades, no contexto também da realização do vigésimo encontro do FoMerco. Eu acredito que é uma oportunidade histórica para todos nós que defendemos a democracia, que defendemos a ciência, o multilateralismo e que defendemos a integração da América Latina, como elemento central estratégico para superação do subdesenvolvimento histórico dos países da América Latina. [...] Nós estamos aqui de braços abertos porque Niterói acredita muito nessa parceria entre as cidades e as universidades", disse o prefeito de Niterói.

Reitor da Universidade Federal Fluminense (UFF), Antônio Claudio Nóbrega | Foto: Layla Mussi

Reitor da Universidade Federal Fluminense (UFF), Antônio Claudio Nóbrega abordou um novo olhar da instituição para os conhecimentos produzidos pela educação superior dos países da América Latina.

“Nesse momento nós estamos dedicando a nossa prioridade com olhar de integração Latino Americana, a partir da liderança de Rodrigo na Mercocidades. Eu queria colocar a UFF como uma parceira de frente para que essa integração aconteça porque nós durante muito tempo, olhamos apenas para a Europa, como se tivéssemos muito a aprender, nós temos sim muito que aprender, mas temos muito também a ensinar porque somos muito resilientes”, disse.

A integração regional proposta pelo evento é uma forma que as instituições de ensino encontraram para discutir temas em comum, envolvendo diferentes grupos sociais.

“A integração regional da qual falamos tanto, nós convoca a esta semana em Niterói, ela se fortalece à medida que novos grupos sociais se somam a um objetivo comum de criar sinergia entre as muitas dimensões, mas principalmente criar cooperação entre as diversas entidades, as diversas instituições e os diversos grupos sociais, para isso serve a integração regional. Não mais a integração de antigamente que estava baseada na assimilação cultural, ou que estava baseada no domínio colonialista, a gente agora quer uma integração que seja solidária, horizontal, entre a diversidade de grupos e instituições sociais que formam a base social dos países da nossa região. Cada vez mais presente a defesa da nossa soberania e quando a gente fala em integração regional, de forma alguma a gente que diluir a soberania internacional, pelo contrário, é a integração que vai nos fortalecer como bloco capaz de resistir a toda e qualquer investida que venha e outras ingerências externas”, disse a reitora da Universidade Federal da Integração Latino Americana (UNILA), Diana Araújo.

Reitora da Universidade Federal da Integração Latino Americana (UNILA), Diana Araújo | Foto: Layla Mussi

Ela acrescentou que, considerando as fronteiras geográficas ou culturais, presentes na integração regional, devem ser encarados quatro eixos:

“A fronteira é um espaço fundamental para a integração e nessa política nacional de fronteiras que a gente aprovou em 2024, nós temos quatro eixos fundamentais: segurança, integração regional, desenvolvimento sustentável e os direitos humanos, cidadania e proteção social. A educação superior pode interagir e se articular com os quatro eixos dessa política nacional [...] Então, existem agendas hoje que são federais mas que também são subnacionais, e o Mercocidades tem um papel fundamental para essa articulação de entidades, de instituições, de grupos sociais, de universidades, de institutos federais, da educação para que a gente de fato consiga dar materialidade, dar objetividade aos ideais da integração regional”, explicou Diana.