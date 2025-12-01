Torcedores do Flamengo são mortos durante comemoração de título em Campos dos Goytacazes

Dois homens foram mortos baleados em um bar em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, na noite do último sábado (29). O crime aconteceu quando torcedores comemoravam o título do Flamengo, duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas.

De acordo com relatos, as vítimas estavam em um bar comemorando o tetra campeonato do Flamengo na Libertadores, quando um veículo passou pela estabelecimento e fez diversos disparos.

Os tiros atingiram Luiz Fernando de Lourdes, de 38 anos, e Fábio Reis Leandro, 40, que não resistiram e morreram no local.

Segundo a Polícia Militar, o o 8º BPM (Campos dos Goytcazes) foi acionado para uma ocorrência de himicio e ao chegar no local, já encontrou os dois homens sem vida.

Outras duas pessoas que ficaram feridas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Ferreira Machado. A PM busca encontrar os autores do crime.

A 146ª DP (Guarus) investiga o caso.