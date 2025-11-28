Com viagem de Castro, Rodrigo Bacellar assume governo do Estado

O governador Cláudio Castro saiu do país para assistir em Lima, no Peru, a final da Libertadores da América. Com isso, à partir da noite desta sexta-feira (28), o presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar, passa a responder pelo governo do Estado.

E quem assume a presidência da Alerj é o deputado Marcelo Delarolli, vice-presidente do parlamento fluminense. Em sua última passagem pelo governo, Rodrigo Bacellar exonerou o então secretário de Transportes, Washington Reis, gerando polêmica.

Nos bastidores, muita expectativa sobre essa rápida interinidade. Vale lembrar que Bacellar é pré-candidato ao governo e faz parte da federação União Progressista, que tem poderosa bancada na Alerj e o maior número de prefeitos no Estado.

Leia também:

➢ Polícia Civil estoura depósito clandestino de gás no Complexo do Lins



➢ Homem é preso por matar a filha de três anos, concretar e esconder cadáver no quintal de casa