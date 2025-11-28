Folia do Viradouro faz noite de homenagens e mobiliza segmentos do mundo do samba em Niterói (vídeo)

A festa aconteceu em um dos locais de ensaio da escola, em rua ao lado do ateliê da Folia - Foto: Divulgação/Folia do Viradouro

A festa aconteceu em um dos locais de ensaio da escola, em rua ao lado do ateliê da Folia - Foto: Divulgação/Folia do Viradouro

Atual campeã do Grupo Especial do Carnaval de Niterói, a escola Folia do Viradouro mobilizou os segmentos do mundo do samba na cidade em uma grande festa de homenagens organizada pela direção da vermelha e branca de Santa Rosa na noite da última quarta-feira (26).

Vinte e seis personalidades da própria escola, do Carnaval e também da imprensa receberam certificados por relevantes serviços prestados à agremiação e ao Carnaval da cidade. A bateria 'Puro Tempero', liderada pelo mestre Tiziu, e o intérprete Alexandre Simpatia embalaram os segmentos em um dos locais de ensaio da escola, em uma rua ao lado do imóvel onde hoje funciona o ateliê, no Largo da Viração.

Festa foi para homenagear personalidades do relevantes serviços prestados à agremiação e à folia na antiga capital flulimense | Foto: Divulgação/Folia do Viradouro

Outro momento de grande alegria na festa foi a coroação de Alycia Batista, passista mirim da Folia do Viradouro e também agora a rainha de bateria da União das Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos de Niterói (Uesbcn), que no período do Carnaval, desfila, por Santa Rosa, como um bloco.

A Folia vai desfilar no Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói, no dia 7 de fevereiro, com o enredo 'Ao país e ao respeitável público: Dom Obá voltou!', de autoria do carnavalesco Bruno Faria, e tentará seu sétimo título na cidade.

Leia também:

Virginia Fonseca ganha buquê de rosas de Vini Jr para celebrar 1º mês de namoro

Ganso volta a atuar pelo Fluminense após 75 dias e aumenta opções de Zubeldía

Homenageados - A relação de homenageados pela Folia do Viradouro foi a seguinte:

- Jorge Mathias

- Tia Tunica (GRES Garra de Ouro)

- Roberto Morgado

- Serginho Soares (Bloco Filhos da Pauta)

- Valmir Papagoiaba

- Jane (Atelier)

- Cláudia (Atelier)

- Paulo César Lima (carnavalesco)

- Junior Bombom (carnavalesco)

- Monica Miranda (GRES Cacique da São José)

- Verônica (GRES Mocidade de Icaraí)

- Barbara (GRES Bem Amado)

- Kaká (presidente da GRES Combinados do Amor)

- Paulo Maria (Destaque)

- Mangueira (in memoria)

- Eduardo Bicudo (Mestre Sala)

- Cristina (Porta Bandeira)

- Jorginho (Mestre de Bateria)

- Marcelo Serpa (Presidente Uesbcn)

- Rosane Graciete (Secretária Uesbcn)

- Enésio ( Fundador Liga Uesbcn)

- Kikinho ( Fundador Folia do Viradouro)

- Marquinho (Eletricista da Folia do Viradouro)

- Delfim (Alegorias da Folia do Viradouro)

- Ala Desfilando na Folia

- Ala Amigos da Edmaria





Divulgação/Folia do Viradouro