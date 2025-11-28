Folia do Viradouro faz noite de homenagens e mobiliza segmentos do mundo do samba em Niterói (vídeo)
Evento aconteceu na noite da última quarta-feira (26) em dos locais em ensaios da escola, em Santa Rosa
Atual campeã do Grupo Especial do Carnaval de Niterói, a escola Folia do Viradouro mobilizou os segmentos do mundo do samba na cidade em uma grande festa de homenagens organizada pela direção da vermelha e branca de Santa Rosa na noite da última quarta-feira (26).
Vinte e seis personalidades da própria escola, do Carnaval e também da imprensa receberam certificados por relevantes serviços prestados à agremiação e ao Carnaval da cidade. A bateria 'Puro Tempero', liderada pelo mestre Tiziu, e o intérprete Alexandre Simpatia embalaram os segmentos em um dos locais de ensaio da escola, em uma rua ao lado do imóvel onde hoje funciona o ateliê, no Largo da Viração.
Outro momento de grande alegria na festa foi a coroação de Alycia Batista, passista mirim da Folia do Viradouro e também agora a rainha de bateria da União das Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos de Niterói (Uesbcn), que no período do Carnaval, desfila, por Santa Rosa, como um bloco.
A Folia vai desfilar no Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói, no dia 7 de fevereiro, com o enredo 'Ao país e ao respeitável público: Dom Obá voltou!', de autoria do carnavalesco Bruno Faria, e tentará seu sétimo título na cidade.
Leia também:
Virginia Fonseca ganha buquê de rosas de Vini Jr para celebrar 1º mês de namoro
Ganso volta a atuar pelo Fluminense após 75 dias e aumenta opções de Zubeldía
Homenageados - A relação de homenageados pela Folia do Viradouro foi a seguinte:
- Jorge Mathias
- Tia Tunica (GRES Garra de Ouro)
- Roberto Morgado
- Serginho Soares (Bloco Filhos da Pauta)
- Valmir Papagoiaba
- Jane (Atelier)
- Cláudia (Atelier)
- Paulo César Lima (carnavalesco)
- Junior Bombom (carnavalesco)
- Monica Miranda (GRES Cacique da São José)
- Verônica (GRES Mocidade de Icaraí)
- Barbara (GRES Bem Amado)
- Kaká (presidente da GRES Combinados do Amor)
- Paulo Maria (Destaque)
- Mangueira (in memoria)
- Eduardo Bicudo (Mestre Sala)
- Cristina (Porta Bandeira)
- Jorginho (Mestre de Bateria)
- Marcelo Serpa (Presidente Uesbcn)
- Rosane Graciete (Secretária Uesbcn)
- Enésio ( Fundador Liga Uesbcn)
- Kikinho ( Fundador Folia do Viradouro)
- Marquinho (Eletricista da Folia do Viradouro)
- Delfim (Alegorias da Folia do Viradouro)
- Ala Desfilando na Folia
- Ala Amigos da Edmaria