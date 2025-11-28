Virginia Fonseca ganha buquê de rosas de Vini Jr para celebrar 1º mês de namoro

O dia da influenciadora Virginia Fonseca amanheceu mais florido nesta sexta-feira (28). Virginia publicou nas redes sociais uma surpresa que recebeu de Vinicius Júnior em comemoração ao primeiro mês de namoro do casal. Ela mostrou um enorme buquê de rosas que recebeu, além de uma cesta de café da manhã e um cartão romântico.

"Hoje acordei sendo mimada pelo meu amor! 1° mês de muitos que virão, se Deus quiser! Te amoo", escreveu na publicação.

Na cartinha recebida pela influenciadora, Vini se declarou: "Vi, é o primeiro de muitos pela frente! Espero que esteja sendo feliz, assim como você está me fazendo! Te amo e saudades".

Leia também:

Morre guarda da segurança nacional baleada perto da Casa Branca



Polícia Civil estoura depósito clandestino de gás no Complexo do Lins



No Instagram, o camisa sete do Real Madrid também compartilhou uma publicação com a companheira.

Após diversos rumores sobre um relacionamento, o pedido de namoro foi feito no dia 28 de outubro, durante uma viagem para a Europa. Na ocasião, Vini montou um cenário com balões vermelhos, ursinhos de pelúcia, as iniciais dos dois em pétalas de rosa e um coração em volta de duas caixinhas com as alianças.

Virginia Foncesa ganha surpresa de Vini Jr. no 1º mês de namoro | Foto: Reprodução/Instagram