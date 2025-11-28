Ganso volta a atuar pelo Fluminense após 75 dias e aumenta opções de Zubeldía

A goleada do Fluminense sobre o São Paulo, por 6x0, na noite de quinta-feira (27), marcou um importante retorno para o clube carioca. O meia Paulo Henrique Ganso entrou no segundo tempo após 75 dias sem atuar.

Durante o aquecimento, o camisa 10 foi ovacionado pelos torcedores e logo em seguida foi para o jogo. Com isso, o leque de opções para o técnico Luis Zubeldía aumentou para esta reta final de temporada.

Peça importante nos últimos anos, Ganso vem enfrentando uma temporada marcada por superação. No início do ano, ficou um longo período afastado após ser diagnosticado com miocardite, uma inflamação no músculo do coração. Nos últimos dois meses, esteve fora se recuperando de uma lesão de grau 2 na panturrilha esquerda. Sua última partida havia sido no dia 13 de setembro, contra o Corinthians, pelo Brasileirão.

Com 24 jogos, um gol e uma assistência na temporada, Ganso volta a ser opção para o técnico Zubeldía em um momento importante do ano. Após a vitória contundente do Fluminense sobre o São Paulo, o treinador comentou o retorno do meia aos gramados e detalhou onde ele se encaixa em seu modelo de jogo.

"Posso te responder que Ganso deveria ser o terceiro homem nessa zona centralizada, mas ao mesmo tempo esse tipo de jogador encontra espaços não só por ali. Me lembro que às vezes outros recuperam espaços que ele deixou e ele passa a ser uma variante de toques curtos. Ou o encontram por fora. Mas rapidamente te diria que pode ser o terceiro homem", explicou o argentino.