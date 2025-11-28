Repórter fotográfico Altamiro Pacheco é sepultado no Cemitério de São Gonçalo

Parentes e amigos se despediram do repórter fotográfico Altamiro Pacheco, na tarde da última quinta-feira (27), no Cemitério de São Gonçalo, no Camarão. Com carreira marcada por passagens em veículos de imprensa da Região Leste Fluminense, Altamiro, que tinha 58 anos, integrou as equipes de reportagem de 'O São Gonçalo' e 'O Fluminense' entre o fim dos anos 90 e os primeiros 15 anos da década de 2.000.

Altamiro morreu de causas naturais e os familiares divulgaram sua morte na última quarta-feira (26). O sepultamento do profissional de imprensa foi marcado pela emoção e lembrança de sua jornada como profissional, com olhar sempre atento na produção de imagens marcantes e exclusivas para prender o leitor. O jeito simples e descontraído sempre foram uma das qualidades em sua passagem pelas redações onde trabalhou.

