Sol de rachar? Veja previsão do tempo para o fim de semana no Rio

Clima do Rio nesse fim de semana terá céu nublado e temperaturas elevadas - Foto: Divulgação/Josélia Pegorim

A cidade do Rio de Janeiro terá um tem firme e sem chuvas para esse fim de semana. Segundo o Alerta Rio, o céu deve ficar nublado e parcialmente nublado, mas as temperaturas vão subir, podendo chegar na máxima de 32°C e mínima de 15°C.

No sábado (29), o cenário permanece estável. A previsão indica o céu variando de nublado a parcialmente nublado e com temperaturas semelhantes às de sexta-feira, com máxima de 31°C e mínima de 17°C.

Já no domingo (20), o calor ganha força e os termômetros devem marcar até 32°C.

O primeiro dia do mês de dezembro será de calor intenso. Na segunda-feira (1), o céu estará parcialmente nublado, sem indicação de chuva, e com máxima de 35°C.