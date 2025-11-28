Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Mãe de Mel Maia é encontrada morta no Rio

Débora Maia foi encontrada dentro da residência onde morava

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 28 de novembro de 2025 - 16:18
Débora Maia, de 53 anos, mãe da atriz Mel Maia, foi encontrada morta na Barra da Tijuca, nesta sexta-feira (28). O corpo da mulher foi localizado por uma funcionária no banheiro da casa onde Débora vivia. 

Poucas horas depois, a equipe de Mel Maia confirmou o falecimento em um comunicado oficial publicado nas redes sociais. "É com profundo pesar que informamos a morte de Débora Maia, mãe de Melissa Maia. Neste momento de dor e luto, pedimos a todos os fãs, imprensa, amigos e parceiros que compreendam a necessidade de recolhimento e privacidade”, diz a nota. 

Débora também atuava como empresária da filha, nas redes sociais ela compartilhava com orgulho os trabalhos como atriz realizados por Mel. 

Débora será velada e cremada neste sábado (29), no Crematório da Penitência, no Rio de Janeiro. As circunstâncias da morte não foram esclarecidas. 

