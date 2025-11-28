Mãe de Mel Maia é encontrada morta no Rio
Débora Maia foi encontrada dentro da residência onde morava
Débora Maia, de 53 anos, mãe da atriz Mel Maia, foi encontrada morta na Barra da Tijuca, nesta sexta-feira (28). O corpo da mulher foi localizado por uma funcionária no banheiro da casa onde Débora vivia.
Poucas horas depois, a equipe de Mel Maia confirmou o falecimento em um comunicado oficial publicado nas redes sociais. "É com profundo pesar que informamos a morte de Débora Maia, mãe de Melissa Maia. Neste momento de dor e luto, pedimos a todos os fãs, imprensa, amigos e parceiros que compreendam a necessidade de recolhimento e privacidade”, diz a nota.
Débora também atuava como empresária da filha, nas redes sociais ela compartilhava com orgulho os trabalhos como atriz realizados por Mel.
Leia também:
Polícia Civil estoura depósito clandestino de gás no Complexo do Lins
Policial do Segurança Presente é baleado durante troca de tiros em Itaboraí
Débora será velada e cremada neste sábado (29), no Crematório da Penitência, no Rio de Janeiro. As circunstâncias da morte não foram esclarecidas.