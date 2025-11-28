Expectativa de vida no Brasil atinge seu pico, 76,6 anos; veja a evolução nos dados de mortalidade

O maior registro de expectativa de vida foi em 2024, 76,6 anos; enquanto o menor foi na década de 1940, com 45,5 - Foto: Layla Mussi

O maior registro de expectativa de vida foi em 2024, 76,6 anos; enquanto o menor foi na década de 1940, com 45,5 - Foto: Layla Mussi

Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no documento "Tábua da Mortalidade", divulgado nesta sexta-feira (28), o Brasil atingiu em 2024, o maior registro de expectativa de vida na história do país, 76,6 anos. O dado mostra quantos anos uma pessoa vai viver baseado nos padrões de mortalidades atuais.

Na tabela divulgada, é mostrado um aumento de 31,1 anos desde o início da década de 40, quando o brasileiro vivia em média 45,5 anos. Para viés de comparação hoje, os países com maior expectativa de vida são : Mônaco (86,5 anos), San Marino (85,8), Hong Kong (85,6), Japão (84,9) e Coreia do Sul (84,4).

Os dados do IBGE mostram a expectativa do brasileiro em uma crescente, com exceção na época da pandemia da covid-19, onde 2019 tinha 76,2 anos, enquanto em 2020 caiu para 74,8 e 2021, 72,8.

Além disso, também é mostrado que as mulheres vivem mais no país. Em 2024, a expectativa de vida masculina é de 73,3 anos, enquanto a feminina é de 79,9, mostrando uma diferença de 6,3 anos. A diferença não é uma novidade, visto que a menor registrada foi na década de 1940, com 5,4 anos e a maior em 2000, com 7,8.

A mortalidade masculina é amplamente influenciada por fatores externos, à partir da década de 1980, como acidentes, homicídios, suicídios e o contato no processo de urbanização das cidades brasileiras.

A Tábua de Mortalidade funciona como fonte de informação do governo para cálculos dos valores de aposentadoria do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mostrando dados específicos pela idade. Por exemplo, em 2024, quem chega aos 60 anos de idade vive, em média, mais 22,6 anos; enquanto na década de 1940, a expectativa da pessoa era de 13,2.

O estudo também aponta a queda na mortalidade infantil no país para crianças de até 1 ano de idade, com 12,3 para cada mil crianças em 2024; enquanto em 2023, era de 12,5. A evolução é nítida, visto que na década de 1940, a taxa de mortalidade infantil era de 146,6.