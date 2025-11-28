Ação da Prefeitura em Santa Rosa autua 22 motos por irregularidades no escapamento

A Prefeitura de Niterói realizou mais uma operação de fiscalização voltada para motocicletas com escapamentos adulterados. A ação ocorreu na Rua Santa Rosa, no bairro de mesmo nome, e foi coordenada pela NitTrans (Niterói Trânsito S/A), com apoio da Inspetoria Geral dos Agentes de Trânsito, da Secretaria de Ordem Pública (Seop), da Guarda Municipal e do 12º Batalhão da Polícia Militar. Desde o início das operações, mais de 3.500 motos foram abordadas e 457 autuações foram aplicadas.

As equipes abordaram 131 motos. No total, 22 foram autuadas por irregularidades diversas, incluindo condução sem carteira de habilitação. Quatro motocicletas foram removidas para o depósito.

O presidente da NitTrans, Nelson Godá, destacou que o trabalho tem caráter educativo, mas segue com firmeza o que prevê a legislação. Segundo ele, os objetivos são reduzir o barulho que incomoda moradores e garantir que todos circulem dentro das normas.

“Essas fiscalizações não são contra motociclistas, são a favor da cidade. O barulho excessivo é uma queixa constante e afeta a rotina das pessoas. Nosso foco é orientar e garantir que todos circulem dentro da lei. Quem é abordado tem a chance de substituir o cano de descarga pelo original e seguir caminho. Nessa operação de Santa Rosa, quatro motociclistas fizeram a troca e foram liberados. Não estamos ali para punir por punir, e sim para assegurar um trânsito mais seguro e menos ruidoso”, afirmou Nelson Godá.

As ações são itinerantes e acontecem com regularidade em diferentes bairros. O Código de Trânsito Brasileiro classifica a adulteração do escapamento original como infração passível de multa. O trabalho também tem respaldo na Lei Municipal 3.661/2021, que autoriza o poder público a combater o excesso de ruído emitido por veículos. A infração resulta em multa de R$ 195,23 e cinco pontos na carteira.

A NitTrans informou que as fiscalizações continuarão de forma constante, reforçando o compromisso da Prefeitura de Niterói com a segurança viária e o bem-estar da população.