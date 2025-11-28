Movimento de Mulheres em SG será homenageado no Prêmio de Impacto Social da BrazilFoundation

OO MMSG de destaca pelo impacto do seu trabalho no enfrentamento às violências contra mulheres e meninas e na articulação de políticas públicas de proteção - Foto: divulgação

OO MMSG de destaca pelo impacto do seu trabalho no enfrentamento às violências contra mulheres e meninas e na articulação de políticas públicas de proteção - Foto: divulgação

O Movimento de Mulheres em São Gonçalo (MMSG) será uma das organizações homenageadas no Prêmio de Impacto Social durante a celebração dos 25 anos da BrazilFoundation, que acontecerá no próximo dia 2 de dezembro de 2025, às 19h, na Casa Fasano, em São Paulo.

O evento compõe a programação do VIII Gala São Paulo, uma das maiores iniciativas de mobilização de recursos e fortalecimento do investimento social no país.

A homenagem reconhece 25 organizações brasileiras que desenvolvem ações transformadoras em seus territórios e contribuem para o avanço dos direitos humanos, justiça social, equidade racial e de gênero, educação, cultura e sustentabilidade. Entre as instituições selecionadas, o MMSG de destaca pelo impacto do seu trabalho no enfrentamento às violências contra mulheres e meninas e na articulação de políticas públicas de proteção.

Através da BrazilFoundation (instituição que atua como ponte na conexão com doadores individuais, empresas, fundações dos Estados Unidos e de outras partes do mundo), a Rare Beauty Fund, fundada pela cantora e pop star Selena Gomez, passou a financiar o Projeto Vozes Periféricas, que foi criado em 2020 pelo MMSG com o objetivo fortalecer a autoestima das mulheres residentes em territórios de favelas do Complexo do Salgueiro/ SG).

O evento reunirá cerca de 350 convidados, incluindo filantropos, lideranças do terceiro setor, empreendedores sociais, representantes institucionais e personalidades, fortalecendo um ambiente de apoio e visibilidade ao trabalho desenvolvido por organizações da sociedade civil em todo o país.

Além da premiação às organizações, a cerimônia também prestará homenagens a iniciativas e nomes de destaque no campo social, como Ronaldo Nazário e Celina Locks (Fundação Fenômenos), Ana Eliza Setúbal (Projeto Oportunidade do Bem) e Flávia Alessandra, embaixadora da BrazilFoundation.

Para a gestora e coordenadora do MMSG, Marisa Chaves, o reconhecimento representa não apenas um marco institucional, mas também a validação pública de uma trajetória construída de forma coletiva, com protagonismo comunitário, compromisso ético e trabalho contínuo pela garantia de direitos.

“Estar entre as organizações reconhecidas pela BrazilFoundation reforça a importância do trabalho realizado em defesa das mulheres e da vida com dignidade. Esta homenagem representa todas as vozes que caminham conosco e fortalece nossa luta por um Brasil mais justo e sem violências”, ressalta Chaves.

Marisa Chaves e a diretora executiva Oscarina Siqueira representarão a instituição no jantar de gala em São Paulo.

Além de ajuda internacional da ‘Brazil Foundation’ e Fundação Rare Beauty, o MMSG recebe apoio das Prefeituras de São Gonçalo e Niterói, da Fundação para Infância e Adolescência (FIA), do Ministérios da Saúde e das Mulheres, CEDIM-RJ, Instituto Profarma, CEDAE e da Petrobras, que já financiou 5 projetos, desde 2006, e atualmente, apoia o Projeto NEACA Tecendo Redes, com núcleos de atendimentos em São Gonçalo, Itaboraí e Duque de Caxias.

Em caso de ajuda, o MMSG disponibiliza seus serviços, de segunda à sexta-feira, das 9h às 17hs na Rua Rodrigues Fonseca, 201, Zé Garoto.