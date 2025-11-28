Faetec oferece curso de libras para seus servidores

A formação é dividida por módulos que vão do nível básico ao intermediário, com duração de três meses - Foto: Divulgação

A formação é dividida por módulos que vão do nível básico ao intermediário, com duração de três meses - Foto: Divulgação

Com foco em ampliar as ações de inclusão e acessibilidade, a Faetec oferece um novo curso profissionalizante de libras voltado exclusivamente para profissionais da rede. A formação é dividida por módulos que vão do nível básico ao intermediário, com duração de três meses e aulas realizadas todas às quartas-feiras, das 13h às 15h30, na unidade de Quintino. O curso, que inclui certificado e já conta com 11 participantes, tem como objetivo preparar os servidores para se comunicar com colegas surdos e atender às demandas internas de diferentes unidades.

As inscrições são feitas pelo Recursos Humanos e servidores de outras unidades que desejam realizar a formação, são encaminhados para os polos que oferecem as aulas. A capacitação trabalha desde sinais simples, como expressões e emoções, até vocabulário do dia a dia, sendo necessário ter 75% de presença para a certificação. Ao final dos módulos, os participantes saem aptos para se comunicar em Libras em situações reais de atendimento, buscando melhorar a experiência de trabalho e fortalecer os vínculos dentro da própria Rede.

“Na Faetec, promover inclusão é uma de suas prioridades. Capacitar nossos profissionais em Libras é garantir um ambiente de respeito, onde todos conseguem ser compreendidos. Esse curso mostra o quanto estamos comprometidos em formar equipes preparadas e conectadas com as necessidades das pessoas que recebemos nas unidades”, afirma Alexandre Valle, presidente da Faetec.

As aulas são conduzidas pelo Departamento de Inclusão, criado justamente para ampliar o acesso e desenvolver ações permanentes de acessibilidade. Com impacto direto no dia a dia, tendo em vista que diversas unidades contam com servidores surdos que precisam de equipes preparadas para estabelecer diálogos claros e acessíveis, a proposta é que a formação, iniciada com os profissionais, avance futuramente para atender também ao público em geral, ampliando o alcance da missão inclusiva da instituição.

“Aqui na Faetec nós avançamos do básico para o intermediário, aprofundando a expressão e trabalhando poesia e textos em Libras. É muito bom ver os alunos se preparando para conversar de forma natural com colegas surdos. Essa troca fortalece a convivência e torna o ambiente de trabalho muito mais humano”, destaca Ana Paula, professora de Libras.