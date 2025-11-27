Internautas comentam aparência de Rafa Kalimann durante chá de bebê da primeira filha

O casal Rafa Kalimann e o cantor Nattan realizaram o chá de bebê da primeira filha Zuza. Os internautas ficaram impressionados com a beleza da modelo durante sua primeira gestação.

A comemoração reuniu familiares e amigos da família, em um clima intimista. Nas redes sociais, a ex-BBB compartilhou com os fãs algumas imagens e aproveitou para abrir o coração. "Fiquei muito pensativa se faria um chá de bebê, mas vi que precisava unir nossos amigos, família, pessoas que estão acompanhando muito de pertinho esse momento nosso", disse.

"Decidi fazer algo bem intimista, só pra gente, em casa. Pra trocar energia e carinho. E foi exatamente assim! Obrigada @nicolesarfaty por ter feito esse dia se tornar ainda mais mágico com a decoração mais linda possível na nossa casa. Você é delicada e querida demais. Estou encantada!", completou Rafa.

Durante a festa, a famosa usou uma blusa branca delicada e curta para mostrar o barrigão e uma saia longa. A beleza da nova mamãe não passou despercebido dos internautas: “Ela tá linda grávida”, escreveu uma fã. “Tá radiante demais”, disse uma fã. “Ela ficou mais linda ainda grávida”, observou uma terceira.