Anvisa determina recolhimento de lotes contaminados de lava roupas da Ypê

Além dos produtos Lava Roupas da Ypê, um produto de cabelo também foi notificado pela agência

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 27 de novembro de 2025 - 17:49
Lotes dos produtos estão contaminados com a bactéria Pseudomonas aeruginosa
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de lotes de produtos de lavagem de roupa da marca Ypê, devido contaminação microbiológica. A medida também serve para suspender a comercialização, distribuição e uso dos lotes.

As análises conduzidas pela fabricante, a empresa "Química Amparo Ltda", revelaram que lotes estão contaminados com a bactéria Pseudomonas aeruginosa. A Anvisa orienta que os consumidores que tenham os produtos especificados entrem em contato com o SAC da empresa para a coleta dos produtos

Os seguintes produtos devem ser recolhidos : 

LAVA ROUPAS LÍQUIDO YPÊ EXPRESS (lotes 170011, 220011, 228011, 203011, 181011, 169011, 169011, 205011 e 176011).

LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ (lotes 254031 e 193021).

LAVA ROUPAS LÍQUIDO YPÊ POWER ACT (lotes 190021, 223021 e 228031).

Além dos produtos de roupa, também devem ser recolhidos produtos do cosmético, SMART HAIR MICRO - SMART GR, da empresa Klug Indústria Química e de Cosméticos Ltda. O produto entrou na lista por ter sido aprovado de maneira irregular, possuindo características que levam o usuário a usar o produto em camadas além da pele e dos cabelos, não o enquadrando como um cosmético.

