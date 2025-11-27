Anvisa determina recolhimento de lotes contaminados de lava roupas da Ypê

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de lotes de produtos de lavagem de roupa da marca Ypê, devido contaminação microbiológica. A medida também serve para suspender a comercialização, distribuição e uso dos lotes.

As análises conduzidas pela fabricante, a empresa "Química Amparo Ltda", revelaram que lotes estão contaminados com a bactéria Pseudomonas aeruginosa. A Anvisa orienta que os consumidores que tenham os produtos especificados entrem em contato com o SAC da empresa para a coleta dos produtos

Leia também :

➢ Grave acidente na Dutra mata um homem e deixa outras 8 pessoas feridas



➢2ª Edição do Concurso de Fotografia NitClick em Niterói tem inscrições abertas até 09 de dezembro



Os seguintes produtos devem ser recolhidos :

LAVA ROUPAS LÍQUIDO YPÊ EXPRESS (lotes 170011, 220011, 228011, 203011, 181011, 169011, 169011, 205011 e 176011).

LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ (lotes 254031 e 193021).

LAVA ROUPAS LÍQUIDO YPÊ POWER ACT (lotes 190021, 223021 e 228031).

Além dos produtos de roupa, também devem ser recolhidos produtos do cosmético, SMART HAIR MICRO - SMART GR, da empresa Klug Indústria Química e de Cosméticos Ltda. O produto entrou na lista por ter sido aprovado de maneira irregular, possuindo características que levam o usuário a usar o produto em camadas além da pele e dos cabelos, não o enquadrando como um cosmético.