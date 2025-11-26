Dois agentes da guarda nacional são baleados perto da Casa Branca

Policiais responderam a relatos de um ataque a tiros perto da Casa Branca - Foto: Divulgação/Unsblash

Policiais responderam a relatos de um ataque a tiros perto da Casa Branca - Foto: Divulgação/Unsblash

Dois agentes da Guarda Nacional foram baleados e morreram em Washington D.C., perto da Casa Branca, na tarde dessa quarta-feira (26), de acordo com a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem.

A Guarda Nacional ainda não se manifestou sobre o caso e as circunstâncias do tiroteio ainda não estão claras.

"A Casa Branca está ciente e monitorando ativamente essa situação trágica. O presidente já foi informado", informou em nota Karoline Leavitt, secretária de imprensa da Casa Branca. O presidente Donald Trump está em seu resort em Palm Beach, na Flórida, para o feriado de Ação de Graças.

Leia também:

Brasil terá a 1ª vacina de dose única contra a dengue no mundo



Vestibular Uerj 2026: Exame Discursivo acontece no próximo domingo (30)



Tropas da Guarda Nacional de vários estados estão atuando em Washington como parte da ofensiva do presidente Donald Trump contra crimes na capital estadunidense.