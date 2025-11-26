Vestibular Uerj 2026: Exame Discursivo acontece no próximo domingo (30)

O Exame Discursivo do Vestibular 2025 da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) será aplicado neste domingo, 30 de novembro. Os portões abrem às 8h da manhã e a prova começa às 9h. Não será permitida a entrada de candidatos após esse horário.

De acordo com informações do Departamento de Seleção Acadêmica (Dsea) da Uerj, 36.070 candidatos se inscreveram para concorrer às 6.304 vagas em 80 cursos distribuídos pela capital e nos campi de Duque de Caxias, São Gonçalo, Nova Friburgo, Petrópolis, Resende e Cabo Frio.

Podem participar desta etapa os candidatos aprovados em pelo menos um dos dois exames de qualificação da primeira fase - que obtiveram conceitos A, B, C e D, com número de acertos acima de 40% - e que tenham concluído ou estejam cursando o último ano do ensino médio.

Para a realização da prova é obrigatório levar um documento de identificação original com foto, o cartão de confirmação de inscrição (CCI) e caneta esferográfica com tinta preta ou azul de corpo transparente.

Última etapa do Vestibular Uerj

O Exame Discursivo é etapa final do Vestibular Uerj e será composto por três provas: uma prova de redação, para todos os cursos, e duas provas de disciplinas específicas, de acordo com o curso escolhido, valendo 20 pontos cada. A divulgação das notas será em 18 de dezembro, na página do Vestibular.

Este ano, a Redação tem como tema o livro Hamlet, do dramaturgo inglês William Shakespeare, leitura imprescindível para esse exame.

O edital, o conteúdo programático de todas as áreas, os locais de prova e o cartão de inscrição estão disponíveis em https://www.vestibular.uerj.br/?page_id=16001.