Filho de Luis Carlos Prestes participa de evento político-cultural em São Gonçalo

Escritor, compositor e músico, Luis Carlos Prestes Filho vem a São Gonçalo para evento Antifascista - Foto: Reprodução/Valdir Amaral/Alep

O filho de Luis Carlos Prestes, um dos nomes marcantes da política brasileira do século XX, Luis Carlos Prestes Filho, estará presente em evento sobre os 90 anos do Levante Armado Antifascista de 1935, a partir das 18h, no Terraço Baldio, espaço cultural no bairro São Miguel, em São Gonçalo.

Na ocasião, ele irá apresentar seu projeto musical, "Lendas", que conta sobre o contato do povo brasileiro com a Coluna Prestes e a Aliança Nacional Libertadora.

O evento também terá apresentações culturais de rap, literatura e poesia, com entrada gratuita.

Endereço: Avenida Martins Ferreira, 1498, São Miguel, São Gonçalo.