'Papai Noel dos Correios': Quase 500 cartinhas aguardam adoção em São Gonçalo e Niterói; Saiba como ajudar

Celebrando 36 anos de existência, a maior campanha de Natal do país segue a todo vapor para retirar milhares de sonhos de crianças do papel. Madrinhas e padrinhos podem fazer a adoção das cartinhas nas agências participantes ou pelo endereço https://blognoel.correios.com.br.

Neste momento, 159 cartinhas aguardam adoção em São Gonçalo e 320 cartinhas aguardam adoção em Niterói, com presentes que variam entre bola, boneca, carrinho, mochila, material escolar, kit de maquiagem, pelúcias e até Bobbie Goods.

As agências participantes nos dois municípios são: AC São Gonçalo (Rua Vicente de Lima Cleto,425 - lojas 237 a 239); AC Alcântara (Rua João de Almeida, número 108 - loja 2 e 3); AC Icaraí (Rua Gavião Peixoto, 262); AC Niterói (Avenida Visconde do Rio Branco, 481 - térreo) e AC São Francisco (Avenida Quintino Bocaiúva, 341).

O envio de cartas foi encerrado no dia 14 de novembro. Quem já adotou uma cartinha, deve lembrar de realizar a entrega do presente na agência indicada até o dia 5 de dezembro. Mas, para aqueles que não tiverem tempo de escolher uma cartinha, mas quiserem participar doando presente, basta deixar em uma agência dos Correios participante.

Segundo os Correios, diariamente há atualização das agências que ainda contam com cartinhas para adoção presencial. Também é possível consultar a lista atualizada no blog. Quem adota uma cartinha na agência, deve realizar a entrega do presente na mesma agência. Quem adota uma cartinha através do blog, recebe indicação da agência mais próxima para realizar a entrega.

Padrinhos e madrinhas

Para adotar uma ou mais cartinhas, basta retirá-las em uma agência participante da ação ou acessar o Blog da campanha. Na página, clique em “Adoção On-line” e seguir os passos. Para visualizar as cartinhas disponíveis em cada cidade ou município, é necessário escolher a localidade. Aqueles que desejam tirar sonhos do papel devem ficar atentos às diferentes datas de início e fim da campanha em cada estado. Cada pessoa escolhe a carta que vai adotar, de acordo com o presentinho solicitado. Sendo assim, há pedidos para todos os gostos e bolsos.

Até o momento, em todo o país os Correios já disponibilizaram para adoção mais de 250 mil cartas que atendem os critérios da campanha. Desse total, já foram adotadas quase 107 mil. Podem participar crianças matriculadas em escolas da rede pública (até ao 5º ano do ensino fundamental, independentemente da idade) e de instituições parceiras, como creches, abrigos e núcleos socioeducativos. Também são recebidas cartas de crianças da sociedade, com até 10 anos de idade, em situação de vulnerabilidade social e de pessoas com deficiência (PcD) de qualquer idade.

Em mais de três décadas de campanha, quase 7 milhões de cartinhas foram atendidas em todo o Brasil.