Vai de táxi? Prepare o bolso! Prefeitura autoriza cobrança da bandeira 2 em Niterói

A medida começa a valer a partir das 12h deste sábado (29)

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 26 de novembro de 2025 - 10:31
Os táxis deverão informar a portaria no vidro frontal do veículo
Os táxis deverão informar a portaria no vidro frontal do veículo -

A partir deste sábado (29), os taxis da cidade de Niterói estão autorizados a cobrar bandeira 2. A medida, autorizada pela Prefeitura, começando às 12h do dia 29 de novembro e segue até a meia-noite do dia 1º de janeiro de 2026.

A decisão, publicada no Diário Oficial, tem como objetivo garantir a oferta de táxis em um período de maior demanda, quando o movimento nas ruas é intenso devido às compras de fim de ano.

A decisão se baseia na Lei Municipal nº 3.152/2015 e leva em conta a necessidade de assegurar o atendimento aos passageiros neste período de fim de ano. 

De acordo com a medida, os taxis deverão informar a portaria no vidro frontal do veículo. 

