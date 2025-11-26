Restaurante que Dua Lipa visitou na Gávea pega fogo

O restaurante Braseiro da Gávea, na Zona Sul do Rio, um dos locais visitados pela cantora Dua Lipa há uma semana, pegou fogo na noite desta terça-feira (25). Apesar do estrago material, não houve feridos.

O Corpo de Bombeiros, por volta das 20h, equipes do quarto da Gávea foram chamadas para realizar o trabalho de combate às chamas no estabelecimento comercial, na Praça Santos Dumont. O incêndio foi controlado às 21h30 e não deixou feridos.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), a via da Praça Santos Dumont foi interditada, próximo a Rua Oitis, para o trabalho dos militares. As causas do incêndio ainda serão investigadas pela Polícia Civil.

A cantora Dua Lipa marcou presença no Braseiro da Gávea, há exatos uma semana antes do incêndio, na terça-feira (18). No local, a famosa foi flagrada bebendo cerveja e caipirinha de limão. Quando deixou o local, assinou para os fãs.