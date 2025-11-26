Águas do Rio realiza cerca de 90 ações de modernização e ampliação no sistema de abastecimento

O conjunto dessas intervenções aumenta a eficiência operacional e contribui para a estabilidade do sistema após a retomada do fornecimento - Foto: Divulgação

O conjunto dessas intervenções aumenta a eficiência operacional e contribui para a estabilidade do sistema após a retomada do fornecimento - Foto: Divulgação

A Águas do Rio aproveitou o período de paralisação do Sistema Guandu, para manutenção da Cedae, para dar sequência às ações previstas em seu Programa de Modernização do Abastecimento. Durante a parada, a concessionária realizou cerca de 90 ações simultâneas na Capital e na Baixada Fluminense, como a instalação de novos sistemas de bombeamento, novas válvulas, entre outras melhorias operacionais. As principais intervenções tiveram como objetivo reforçar o abastecimento nas áreas como pontas de rede e locais elevados, onde a pressão naturalmente é mais baixa.

Na capital, o trecho que vai do Centro até a Urca, na Zona Sul, é uma destas regiões. Distante do Guandu, que fica na divisa de Nova Iguaçu com Campo Grande, na Zona Oeste, a área teve o abastecimento reforçado com a instalação de dois novos sistemas de bombeamento. Os equipamentos, conhecidos como boosters, beneficiam os bairros da Glória, Catete, Flamengo, Laranjeiras, Botafogo e as comunidades Tavares Bastos e Morro Azul.

Leia também:

Série de assaltos: vídeos mostram novos roubos em São Gonçalo

Relatório revela que Niterói tem transporte mais rápido comparado a outras cidades do estado



Além disso, a empresa realizou melhorias em unidades deste tipo, que contribuirão no sistema das regiões de Acari, Oswaldo Cruz, Ricardo de Albuquerque, Grande Tijuca, Botafogo, Santa Teresa, Leme e Urca.

Na Baixada, a empresa instalou e substituiu equipamentos em sistemas de bombeamento que atendem localidades de Duque de Caxias e São João de Meriti, municípios situados na ponta de rede de distribuição da água recebida do Guandu. Em Nilópolis, foram realizadas melhorias no principal reservatório do município.

“A manutenção do Guandu é um momento estratégico para realizarmos intervenções mais complexas, que exigem a suspensão do abastecimento por mais tempo. Isso reduz o impacto para a população e, após a normalização do serviço, nos permite avançar com melhorias contínuas no sistema de abastecimento de água.. São medidas para assegurar eficiência, segurança e qualidade na prestação do serviço, atendendo o constante crescimento das cidades”, explica o diretor executivo da Águas do Rio, Diógenes Lyra.

Durante a parada, ainda foram instaladas válvulas em pontos estratégicos do sistema para reduzir perdas provocadas por pressão elevada e melhorar a regularidade do abastecimento. O conjunto dessas intervenções aumenta a eficiência operacional e contribui para a estabilidade do sistema após a retomada do fornecimento.

Normalização do abastecimento

De acordo com a Cedae, a produção de água no Sistema Guandu foi normalizada na manhã desta quarta-feira (26). A partir deste momento, a distribuição de água tratada para as regiões impactadas entrou em etapa de recuperação, processo que ocorre de forma gradativa, podendo levar 72 horas ou mais, especialmente em áreas elevadas, situadas nas pontas das redes ou afetadas por eventuais ocorrências neste período.

A concessionária orienta os moradores a continuarem utilizando a água armazenada em cisternas e caixas d'água apenas em atividades prioritárias até que o abastecimento seja completamente regularizado. O fornecimento de água via caminhão-pipa está sendo priorizado para unidades de saúde, como hospitais e clínicas de urgência e emergência.

A empresa segue à disposição através do 0800 195 0 195, disponível para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.