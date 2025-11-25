Aquecimento das vendas: Comércios em SG e Niterói iniciam contagem regressiva para o período mais aguardado do ano

A um mês do Natal, os comércios das cidades de São Gonçalo e Niterói já estão aquecidos e prontos para as vendas de fim de ano. A contagem regressiva para uma das datas mais aguardadas do ano movimenta o cenário comercial e garante expectativas positivas entre os que vendem e os que consomem.

Segundo Evanildo Barreto, Presidente da Associação Comercial de São Gonçalo, o cenário na cidade é bastante otimista.

"O comércio local projeta um desempenho superior ao de 2024, tanto em vendas quanto em admissões. A expectativa é de um aumento de pelo menos 7% nas vendas de Natal em comparação com o ano passado. Para a Black Friday, estimamos crescimento de cerca de 8% ou 9% e para o Natal próximo de 7,5%. As contratações temporárias também iniciaram em novembro para garantir tempo de treinamento e capacitação aos novos contratados. Algo em torno de 30% desses trabalhadores acabam efetivados pelas empresas contratantes", afirmou Barreto.

De acordo com uma pesquisa do Instituto Fecomércio, novembro continua sendo um relevante mês de compras

De acordo com uma pesquisa do Instituto Fecomércio na Região Metropolitana do Rio, novembro continua sendo um relevante mês de compras, indicado por 41,4% dos empresários. Em seguida aparecem outubro, com 34,5%, e setembro, com 23,3%, mostrando que boa parte do comércio já inicia o planejamento do fim de ano no terceiro trimestre.

Em Niterói, as expectativas também são boas, segundo o presidente da CDL Niterói, Luiz Vieira. “Temos estimativa de um aumento na contratação de 8% em relação ao ano passado e uma expectativa de 10% de aumento nas vendas da Black Friday e 7,5% sobre o Natal, ambos em relação ao ano passado. Sobre as contratações, o esperado é que 30% destes números acabem se tornando trabalhadores efetivados nas empresas”, disse.

Para o presidente do Sindilojas Niterói, Charbel Tauil, o comércio da cidade vive um momento de otimismo em relação às vendas, resultado da sazonalidade da data e da injeção de recursos do 13° salário, que deve movimentar bilhões na economia fluminense.

E para saber a expectativa de comerciantes e consumidores para as vendas e compras de Natal, O SÃO GONÇALO foi às ruas de São Gonçalo e Niterói para ouvir os maiores interessados neste período do ano.

Para as comerciantes Lucia Helena Braga, 50 anos, e Michele Oliveira, 46 anos, a expectativa é que o movimento cresça a partir da segunda quinzena de dezembro.

"Nós comerciantes estamos percebendo que a cada ano que passa as coisas ficam mais difíceis, principalmente antes da chegada da data mais esperada, que é o Natal. A questão financeira, as plataformas online, tudo isso influencia muito nas vendas do comércio físico popular. Mas acredito que quando estiver mais próximo ao dia 25 de dezembro, as coisas melhorem um pouco, a procura seja maior, o movimento", afirmou Lucia Helena.

"Por enquanto o movimento está muito fraco, achei inclusive que no ano passado estava melhor nesse período. Mas sei que lá pro dia 15 de dezembro, quando o pessoal começa a receber o décimo terceiro, e quando aperta o prazo para as compras, as vendas melhoram, ainda bem, a expectativa é essa", disse a comerciante Michele Oliveira.









O que dizem os consumidores

Entre confraternizações e preparativos para as festas de fim de ano, consumidores também revelaram suas expectativas para as tão aguardadas compras de fim de ano.



"Já comprei bastante coisa que precisava para o Natal, principalmente roupa para a família, e tem que andar bastante pra conseguir preços legais, pesquisar bastante né. Por enquanto está valendo muito a pena, estou achando até mais barato que no ano passado, mas espero que mais perto da data esteja assim também, porque de última hora sempre tem alguma coisa pra comprar", contou a administradora Natália Loback, 39 anos.



"Comecei na semana passada a comprar algumas coisas, e os preços estão acessíveis, não estou achando muito caro, mas também, nem tão barato assim. Mas costumo pesquisar antes de realmente pagar, então acaba valendo a pena porque sempre vou no melhor valor. Mas esse ano estou achando os comércios mais vazios, o que pode ter como explicação o fato de ainda faltar um mês pro Natal né, porque tem gente que gosta de comprar em cima da hora, na correria", afirmou a aposentada Rosa Nelis, 65 anos.



"A gente reclama muito, mas dentro das condições de cada um, dentro do esperado, eu acho que está dando sim para fazer boas compras. Os preços não estão aquela maravilha, mas a gente consegue sim. E tem muita novidade, muita opção, então isso tudo faz com que a gente se motive a comprar, claro que não numa quantidade como outrora, porém, a gente sempre consegue dar um jeitinho e vir às compras", contou a auxiliar de hotelaria Sandra Luiza da Silva, 49 anos.



Trabalhos temporários

Com a chegada das confraternizações de Natal, o comércio também volta a aquecer com 535 mil empregos temporários firmados em todo o país. De acordo com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), são quase 120 mil vagas em todo o país entre contratações efetivas, informais e terceirizadas e 53% dessas vagas são com carteira assinada. Segundo a instituição, o segundo semestre deve fechar com 1 milhão de contratações totais, por conta das datas festivas. O aumento nas contratações é impulsionado principalmente pelo crescimento da produção, da demanda no comércio e do consumo típico das datas sazonais. Os dados também indicam que apesar de a maioria das vagas serem temporárias, 33% das empresas pretendem contratar com carteira assinada, o que para especialistas, o comportamento demonstra um “amadurecimento do mercado”.