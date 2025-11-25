Filhos da Pauta divulga plano de execução para o Carnaval de 2026 em Niterói e revela quem são homenageados

A diretoria executiva do Bloco Carnavalesco Filhos da Pauta, de Niterói, composto por jornalistas, divulgou detalhes do plano de trabalho para o Carnaval de 2026, em que onze profissionais de imprensa, todos com vida e obra dedicada à profissão e também ao Carnaval, serão os grandes homenageados. No tema, chamado 'Na Volta dos Onze Notáveis, Partiu, Niterói', Jourdan Amora, Mário Dias, Ivan Costa, Paulo Freitas, Fernando Paulino, Elaine Rodrigues, Floriano Carvalho, Múcio Bezerra, Ykenga, Walmyr Peixoto e Devaldo Quintino serão lembrados de forma especial, numa inusitada volta à antiga capital fluminense, para participar do desfile de 2026, que marca também os 40 anos de fundação do bloco, um dos mais antigos segmentos de imprensa do Brasil.

Jourdan Amora foi incluído entre os homanageados em função do grande serviço realizado ao jornalismo e a população de Niterói | Foto: Divulgação/A Tribunal

Participações especiais - O plano de desfile inclui a participação de personagens famosos no mundo do Carnaval, como o intérprete Nego, um dos mais laureados do mundo do samba no país, para cantar o samba enredo alusivo ao tema, que tem também compositores ligados ao Carnaval. O hino oficial será lançado oficialmente no mês de dezembro, na versão de áudio e também de um clipe, que vai mostrar o intérprete Nego e integrantes do Filhos da Pauta em pontos que marcaram a história da agremiação, como o Calçadão da Cultura e a Praça Araribóia, no Centro, a Cantareira, em São Domingos, o Museu de Arte Contemporânea, na Boa Viagem, e a Praia de Icaraí.

Até o fim de janeiro, os integrantes do Filhos da Pauta preparam também a festa de lançamento do enredo, com uma roda de sambas, e convidados, na Praça Betty Orsini, jornalista que dá o nome ao espaço público tradicionalmente usado por sambistas para eventos, situada ao lado do Edifício Tower 2.000, na Centro de Niterói.

Desfile Oficial histórico - No plano de execução do Filhos da Pauta, está prevista também a volta dos desfiles oficiais, interrompidos há oito anos, por conta de um processo de revitalização, que se reverteu a encontros eventuais, e que que continuaram a não acontecer em função da chegada da pandemia do coronavírus, a partir de 2020.

As imagens dos onze homenageados pelo Bloco Carnavalesco Filhos da Pauta: Jourdan Amora, Floriano Carvalho, Mário Dias, Paulo Freitas, Ivan Costa, Walmyr Peixoto, Devaldo Quintino, Elaine Rodrigues, Múcio Bezerra, Fernando Paulino e Ykenga | Foto: Divulgação/Bloco Carnavalesco Filhos da Pauta

Desfile oficial - O planejamento dos integrantes do Filhos da Pauta é fazer o desfile no Centro de Niterói, no dia 7 de fevereiro, na mesma época da apresentação oficial das escolas de samba da cidade, com os parentes dos onze homenageados, integrantes, e outros sambistas convidados, além de Nego no microfone principal. O evento é considerado histórico, pois vai marcar os 40 anos de existência do bloco, no ano de 2026.

Ainda no Carnaval de 2026, as atividades do 'Filhos da Pauta' terminam com outra roda de samba, também na Praça Betty Orsini, no primeiro domingo após o Carnaval, em 22 de fevereiro.

Enredo - O trabalho de desenvolvimento do plano de Carnaval e o enredo, que foram bem vistos pelos jornalistas que atuam nas cidades em cidades da Grande Niterói e gestores públicos, começou a ser idealizado no mês de abril de 2025, logo após o término do Carnaval de 2025. A execução do plano incluiu a localização dos parentes de todos os homenageados.

Parentes de homenageados enviaram fotos antigas. Nesse registro, estão Jourdan Amora, (de bermuda branca) Mário Dias (com camisa azul) e Devaldo Quintino (de camisa marrom) | Foto: Divulgação

O jornalista, compositor, e músico, Sérgio Soares, lembra que foi necessário fazer mudanças de última hora, nesse mês de novembro, por conta da morte do diretor de 'A Tribuna' Jourdan Amora, exatamente por causa dos grandes serviços prestados por ele, por sua atuação na imprensa, que incluiu a resistência contra a ditadura militar e a prática do jornalismo voltada, principalmente ao povo e aos mais necessitados.

"O trabalho foi realizado com muita emoção, onde os jornalistas ligados ao Carnaval produziram o tema. Familiares dos homenageados nos mandaram fotos antigas deles, e que nos motivaram ainda mais a tocar o projeto de homenagem", afirmou Sérgio Soares.

Música - Os integrantes do Filhos da Pauta elaboraram o enredo de forma muito original - compuseram o hino oficial e a partir da letra música, idealizaram toda história envolvendo os onze notáveis. No enredo, esses 'notáveis', ao saberem, no céu, da volta dos desfiles do Filhos da Pauta, em 2026, não apenas têm 'autorização divina', para voltar e participar da festa, como também recebem a 'ajuda' do padroeiro da cidade, São João, e do fundador da antiga capital, o índigena Araribóia, também símbolo do pavilhão do Filhos da Pauta', que tem cores vermelha e branca.

Filhos da Pauta foi revitalizado em 2025, em uma animada roda de samba | Foto: Divulgação

Clarão - Segundo a sinopse, os céus são iluminados por um clarão e uma intensa queima de fogos quando os 'notáveis' descem rumo a Niterói, em pleno Carnaval de 2026. A partir daí, os homenageados seguem para um bar da Riodades, na Zona Norte, que funcionou, durante anos, como sede de um dos blocos de imprensa da região. Depois se juntam aos outros integrantes, para o desfile principal, tendo como ponto de concentração a Livraria Ideal, que até hoje funciona na Visconde de Itaboraí, no Centro. Dali todos partem, junto com os componentes para o desfile comemorativo aos 40 anos do Filhos da Pauta.

Graças a ajuda dos gestores públicos voltados ao Carnaval, o Filhos da pauta conseguiu voltar às atividades com uma roda de samba no Carnaval de 2025, também realizada com sucesso na Praça Betty Orsini. Para a reativação do Filhos da Pauta, houve uma ampla reforma administrativa, a agremiação tem alvará de funcionamento e todas as certidões negativas de débito nas esferas municipal, estadual e federal em dia.

