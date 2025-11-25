Gracyanne Barbosa lança 'Gracyovos' e surpreende fãs e internautas

A musa fitness e agora empresária, Gracyanne Barbosa, de 42 anos, anunciou o lançamento da sua marca de ovos, batizada como “Gracyovos”. Um vídeo promocional da marca, publicado nas redes sociais, nesta segunda-feira (24), pegou os fãs e internautas de surpresa.

Na publicação de lançamento, a empresária compartilhou sua animação. "A espera acabou! Gracyovos é um sonho antigo que finalmente se tornou realidade! Graças a muuuito trabalho e aos pedidos de vocês, meus amores", contou ela.

Gracyanne disse que a ideia da marca nasceu por causa do seu amor por ovos e a intenção de criar algo inédito no mercado. "Estou muito orgulhosa de ver esse projeto tomando forma e super animada para que cada um de vocês experimente. Em breve na sua geladeira! Ovos finos, shape giganteeeeeee", disse.

Para entrar no mercado de ovos com o pé direito, a musa fitness também criou uma conta no Instagram para a marca, onde planeja compartilhar novidades e conteúdos sobre o lançamento. Na primeira publicação, a empresária escreveu: "Sejam bem-vindos ao começo de uma linda jornada, cheia de graça e proteína". Além disso, teve a revelação do lema da marca, “Foco, força e ovo”, e explicou que, apesar de os “Gracyovos” terem a mesma quantidade de proteína de um ovo normal, eles são “muito mais graciosos”.

Cada caixa da marca “Gracyovos”, armazena seis ovos, embalados em uma embalagem de veludo azul royal e detalhes da logo, banhados a ouro. A ideia é proporcionar sofisticação ao produto.