Alunos do ensino médio da rede estadual poderão avançar para o ano seguinte mesmo com reprovação em 6 disciplinas

A rede estadual de ensino do Rio de Janeiro, poderá avançar alunos do ensino médio apesar de serem reprovados em até seis disciplinas. A determinação já está valendo.

A nova medida foi determinada através de um decreto do governador Cláudio Castro (PL) e regulamentada pela Secretaria Estadual de Educação (Seeduc). A regra dá origem a um regime extraordinário de progressão parcial com o objetivo de tentar diminuir o número de evasão escolar.

As diretrizes indicam que, estudantes da 1ª e 2ª série terão direito de prosseguirem para o ano seguinte, apesar de terem até 6 disciplinas pendentes.

Entretanto, para que isso ocorra, será necessário o cumprimento obrigatório do plano de recuperação especial, estabelecido por cada instituição escolar, e finalizar as matérias até o final do 1º trimestre do seguinte ano letivo.

Em relação aos alunos da 3ª série, a quantidade de matérias permitidas para reprovação, é reduzida para 3. Nesse caso também será necessário cumprir o regime de recuperação e precisarão encerrar o conteúdo em até o final do 1º trimestre, para então receber o certificado de conclusão do Ensino Médio.

De acordo com a Seeduc, a proposta já é utilizada em outros estados. A pasta ainda ressaltou que a recuperação paralela poderá ter atividades presenciais ou remotas, seguindo a determinação de cada escola.

A secretaria aponta que a aprovação não será automática, pois os estudantes terão a vaga garantida na série seguinte, apenas se seguirem as fases do plano de recuperação.