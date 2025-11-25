Vereador do PL é preso por envolvimento com o tráfico na Baixada Fluminense

O Governo do Estado, por meio da Polícia Civil, deflagrou nesta terça-feira (25) a “Operação Muro de Favores”, integrada à estratégia estadual Barricada Zero. O principal alvo, um vereador de São João de Meriti, foi preso por atuar em parceria com criminosos na instalação de barricadas e na oferta de vantagens políticas.

O parlamentar Ernane Aleixo (PL) atuava em parceria com criminosos na instalação de barricadas e na oferta de vantagens políticas, conforme apontam as investigações. A 'Operação Muro de Favores' é uma ação integrada à estratégia estadual Barricada Zero.

Leia também:

Escritora niteroiense Ananda Falcão lança o livro 'Reconstrução Poética' na UFF

Corpo é encontrado após troca de tiros entre facções rivais no Morro do Preventório, em Niterói

Os agentes da delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD) buscam cumprir 8 mandados de prisão e 36 de busca e apreensão.

A investigação apontou uma rede criminosa atuante em comunidades de São João de Meriti e Belford Roxo, responsável por extorsão, tráfico de drogas, homicídios e lavagem de dinheiro. O grupo utilizava armas de uso restrito e mantinha barricadas para impedir a entrada da polícia e limitar o acesso de serviços essenciais.

O núcleo era comandado por um homem que funcionava como braço operacional da organização criminosa na região. Ele confessou ter matado três pessoas, incluindo uma mulher, em confronto com um grupo rival em novembro de 2023.

As apurações revelam que o esquema contava com apoio político direto. Áudios e mensagens mostram que o vereador preso forneceu material e logística para a construção de barricadas em Vilar dos Teles e negociou vagas de nomeação em troca de apoio eleitoral e benefícios pessoais.