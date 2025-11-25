Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,3694 | Euro R$ 6,199
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Homem agredido por companheira a facadas segue em estado grave em Niterói

Mulher, de 20 anos, foi presa em flagrante no dia do próprio aniversário; homem foi socorrido ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal)

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 25 de novembro de 2025 - 10:59
A acusada foi presa em flagrante por tentativa de homicídio e continua detida
A acusada foi presa em flagrante por tentativa de homicídio e continua detida -

Uma mulher, de 20 anos, foi presa em flagrante no dia do seu aniversário por esfaquear o companheiro, ontem (24), em Niterói. A vítima, de 41 anos, foi socorrida em estado grave com ferimentos no abdômen e nas costas.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 12º BPM (Niterói), foram acionados para verificar a suspeita de um homem esfaqueado na Rua Visconde do Uruguai, no Centro. Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram a agressão.

Leia também: 

Escritora niteroiense Ananda Falcão lança o livro 'Reconstrução Poética' na UFF

Corpo é encontrado após troca de tiros entre facções rivais no Morro do Preventório, em Niterói

O homem foi socorrido em estado grave para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca. Ele apresentava ferimentos no abdômen e nas costas. Ele segue em estado de saúde grave nesta terça (25).

A acusada foi conduzida à 76ª DP (Centro), onde foi presa em flagrante por tentativa de homicídio e continua detida.


Autor: Divulgação

Tags:

aniversário Homem esfaqueado Mulher esfaqueia companheiro Mulher presa Niterói

Matérias Relacionadas