Homem agredido por companheira a facadas segue em estado grave em Niterói

A acusada foi presa em flagrante por tentativa de homicídio e continua detida - Foto: Reprodução

A acusada foi presa em flagrante por tentativa de homicídio e continua detida - Foto: Reprodução

Uma mulher, de 20 anos, foi presa em flagrante no dia do seu aniversário por esfaquear o companheiro, ontem (24), em Niterói. A vítima, de 41 anos, foi socorrida em estado grave com ferimentos no abdômen e nas costas.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 12º BPM (Niterói), foram acionados para verificar a suspeita de um homem esfaqueado na Rua Visconde do Uruguai, no Centro. Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram a agressão.

Leia também:

Escritora niteroiense Ananda Falcão lança o livro 'Reconstrução Poética' na UFF

Corpo é encontrado após troca de tiros entre facções rivais no Morro do Preventório, em Niterói

O homem foi socorrido em estado grave para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca. Ele apresentava ferimentos no abdômen e nas costas. Ele segue em estado de saúde grave nesta terça (25).

A acusada foi conduzida à 76ª DP (Centro), onde foi presa em flagrante por tentativa de homicídio e continua detida.





A mulher foi conduzida à 76ª DP (Centro) Divulgação