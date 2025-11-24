Morre a apresentadora Ione Borges, aos 73 anos

As causas da morte da apresentadora ainda não foram divulgadas - Foto: Reprodução/redes sociais

Morreu na manhã desta segunda-feira (24) a apresentadora de televisão Ione Borges, aos 73 anos. A informação foi confirmada pela também apresentadora Claudete Troiano em uma rede social.

Ione ficou conhecida por formar dupla com Claudete à frente do programa 'Mulheres', da TV Gazeta. As duas ficaram conhecidas como "As Parceirinhas" entre as décadas de 1980 e 1990.

Em uma publicação na internet, Claudete lamentou a partida de sua dupla.

"Hoje me despeço com o coração apertado, mas cheio de gratidão. Obrigada, minha linda e eterna parceirinha", escreveu em um trecho da postagem.

As causas da morte da apresentadora ainda não foram divulgadas.

