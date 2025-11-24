Morre a apresentadora Ione Borges, aos 73 anos
A informação foi confirmada pela também apresentadora Claudete Troiano, que formou dupla com Ione na TV Gazeta, em uma rede social
Morreu na manhã desta segunda-feira (24) a apresentadora de televisão Ione Borges, aos 73 anos. A informação foi confirmada pela também apresentadora Claudete Troiano em uma rede social.
Ione ficou conhecida por formar dupla com Claudete à frente do programa 'Mulheres', da TV Gazeta. As duas ficaram conhecidas como "As Parceirinhas" entre as décadas de 1980 e 1990.
Em uma publicação na internet, Claudete lamentou a partida de sua dupla.
"Hoje me despeço com o coração apertado, mas cheio de gratidão. Obrigada, minha linda e eterna parceirinha", escreveu em um trecho da postagem.
As causas da morte da apresentadora ainda não foram divulgadas.
