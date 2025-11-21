Família procura por morador do Colubandê que desapareceu após receber pagamento na segunda-feira

Gabriel Dantas da Silva, de 38 anos, morador do Colubandê, em São Gonçalo, está desaparecido - Foto: Divulgação

Família e amigos procuram por Gabriel Dantas da Silva, de 38 anos, morador do Colubandê, em São Gonçalo, que está desaparecido desde a manhã da última segunda-feira (19/11). Gabriel saiu de casa após receber o pagamento do trabalho e, de acordo com familiares, sua mãe o aguardava para irem juntos ao mercado fazer as compras do mês. Ele atua como entregador em uma loja localizada no bairro onde mora.

Segundo Júnior Dantas, irmão de Gabriel, o entregador entrou em contato com a mãe por volta das 9h. Na ligação, ele informou que estava a caminho para receber o pagamento e pediu que ela se arrumasse para que os dois fossem ao mercado. No entanto, Gabriel não retornou para casa.

A última informação de Gabriel foi que ele foi visto por volta das 11h, no bairro Santo Cristo, no Rio de Janeiro, por um motorista de aplicativo conhecido da família. O profissional relatou que encontrou Gabriel enquanto ele trabalhava, mas desde então o entregador não foi mais localizado e não fez novos contatos.

Junior afirma que Gabriel é muito querido na região. "Gabriel é conhecido por jogar futebol aqui no bairro. Sempre foi uma pessoa tranquila, educada e muito querida por todos” descreveu. A família registrou o desaparecimento na 74ª DP (Alcântara).

O irmão, Júnior, reforça o apelo por ajuda. “A família pede ajuda para encontrar meu irmão. Ele é uma pessoa muito querida e estamos desesperados por notícias.”

Familiares e amigos se reúnem, neste sábado (22), em vários pontos do Centro do Rio para um mutirão de buscas com cartazes para espalhar pelas ruas da cidade.

Nota da Polícia Civil

O caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara) e encaminhado ao Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). De acordo com a Polícia Civil, agentes realizam diligências para localizar Gabriel.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Gabriel pode entrar em contato pelos números: (21) 97954-1321 ou (21) 97396-1294.