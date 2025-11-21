Casal que foi vítima de execução em Itaboraí é sepultado em Rio Bonito

Sob forte emoção e revolta, os corpos do casal Fernanda Souza Silva Siqueira, de 26 anos, e Lenon Batista Siqueira, de 35, foram sepultados às 11h desta sexta-feira (21) no Cemitério Municipal do Basílio, em Rio Bonito, na Baixada Litorânea do Estado do Rio. No último fim de semana, os dois foram executados na região do Muriqui, em Itaboraí, e tiveram os corpos esquartejados e incendiados. Adelmo da Silva dos Santos, conhecido como Delminho Mecânico, morador do local, confessou o crime e policiais da 119ªDP (Rio Bonito) estão mantendo as investigações do caso porque há fortes indícios de que ele tenha sido ajudado também na ocultação dos corpos.

A localização dos restos mortais de Fernanda e Lenon aconteceu na última terça-feira (18), em uma área de difícil acesso do Muriqui, nos fundos da casa de Delminho Mecânico. A região precisou ser escavada com auxílio de uma retroescavadeira para que os bombeiros conseguissem retirar os corpos.

Suspeito se entrega à polícia

Adelmo apresentou-se espontaneamente na 71ª DP (Itaboraí) na noite de terça-feira (18), acompanhado de seu advogado. Segundo a polícia, ele teria confessado o duplo homicídio durante o depoimento. A prisão temporária do suspeito já havia sido decretada pela Justiça, e ele estava foragido, assim como seus pais, que também deixaram a casa no Muriqui.

Fernanda e Lenon desapareceram após saírem de Rio Bonito para se encontrar com Adelmo, com quem mantinham um acordo comercial envolvendo a troca de um carro por uma motocicleta. De acordo com familiares, o casal foi ao local para desfazer o negócio, já que as parcelas combinadas não estavam sendo pagas.

Investigações e buscas

O registro de desaparecimento havia sido realizado pelos parentes na 119ª DP (Rio Bonito). Desde domingo (16), familiares mobilizaram moradores e autoridades na tentativa de encontrar o casal. Na manhã de terça-feira, equipes da Polícia Civil retornaram a residencia do assassino confesso, que permaneceu isolado para os trabalhos periciais. Os restos mortais foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Araruama, onde houve o reconhecimento oficial para o sepultamento.

Depoimento da familia

No sepultamento foi marcado por revolta e forte emoção. "Hoje, são duas famílias que choram. Nossos parentes foram triturados e ele não faria isso sozinho", afirmou um dos parentes, após o sepultamento. Algumas pessoas presentes no cemitério denunciaram que uma pessoa ligada a Delminho Mecânico fez uma ligação em tom de ameaça para o parente da família de uma das vítimas.

Um familiar também lamentou a morte do casal. "Muito triste, os dois eram muito bons e queridos por todos", declarou.