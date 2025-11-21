Caminhão tomba e provoca incêndio na BR-101
Acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira (21), no Km 304, sentido Rio de Janeiro
O tombamento de um caminhão provocou um incêndio na área lateral da BR-101, na altura do Jardim Catarina, no km 304, sentido Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira (21). A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) às 11h08, segundo a Superintendência da corporação no Rio de Janeiro.
De acordo com as informações da PRF, o veículo tombou próximo ao acostamento e, em seguida, iniciou-se um foco de incêndio na vegetação lateral da rodovia. Equipes de resgate e controle de tráfego foram acionadas imediatamente.
Às 11h24, em razão do risco da presença de fumaça, o sentido crescente da rodovia foi completamente interditado. Três minutos depois, às 11h27, uma das faixas foi liberada, permitindo a circulação parcial do tráfego enquanto as equipes trabalhavam no local.
Até o momento, não há informações oficiais sobre feridos. A PRF segue atuando para normalizar o fluxo e garantir a segurança dos motoristas que passam pela região. A ocorrência segue em andamento.
