Caminhão tomba e provoca incêndio na BR-101

Até o momento, não há informações sobre feridos. - Foto: Divulgação

Até o momento, não há informações sobre feridos. - Foto: Divulgação

O tombamento de um caminhão provocou um incêndio na área lateral da BR-101, na altura do Jardim Catarina, no km 304, sentido Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira (21). A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) às 11h08, segundo a Superintendência da corporação no Rio de Janeiro.



Leia também:

Acidente entre carro e moto deixa homem ferido e causa congestionamento na RJ-104

Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda

De acordo com as informações da PRF, o veículo tombou próximo ao acostamento e, em seguida, iniciou-se um foco de incêndio na vegetação lateral da rodovia. Equipes de resgate e controle de tráfego foram acionadas imediatamente.

Às 11h24, em razão do risco da presença de fumaça, o sentido crescente da rodovia foi completamente interditado. Três minutos depois, às 11h27, uma das faixas foi liberada, permitindo a circulação parcial do tráfego enquanto as equipes trabalhavam no local.

Até o momento, não há informações oficiais sobre feridos. A PRF segue atuando para normalizar o fluxo e garantir a segurança dos motoristas que passam pela região. A ocorrência segue em andamento.

Sob suspervisão de Marcela Freitas