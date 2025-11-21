Maricá inaugura o Natal Brasilidade 2025 com desfile temático e show de luzes neste sábado

O evento está distribuído por sete bairros - Araçatiba, Parque Nanci, Itaipuaçu, Flamengo, Ponta Negra, Centro e Camburi - com atividades para toda a família - Foto: Divulgação

O evento está distribuído por sete bairros - Araçatiba, Parque Nanci, Itaipuaçu, Flamengo, Ponta Negra, Centro e Camburi - com atividades para toda a família - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá inaugura neste sábado (22/11), a partir das 19h, o Natal Brasilidade 2025, na Orla de Araçatiba. A abertura marca o início de uma das maiores celebrações natalinas do país, com um desfile temático, atrações culturais e um polo voltado ao artesanato maricaense e aos saberes tradicionais, valorizando produções locais e referências de origem indígena.

Às 20h, o público acompanha a Parada Iluminada, formada por seis carros alegóricos e cerca de 600 moradores do município, que apresentam uma narrativa inspirada na história do Natal a partir de elementos da cultura brasileira e local. Após o desfile, o prefeito Washington Quaquá e o cenógrafo Milton Cunha participam do discurso oficial de abertura. Na sequência, o espetáculo “Águas Dançantes” transforma a lagoa em palco, com luzes, música, jatos d’água e efeitos visuais.

Leia também:

Acidente entre carro e moto deixa homem ferido e causa congestionamento na RJ-104

Mulher é presa em flagrante por violência doméstica em Cabo Frio

A programação segue até 6 de janeiro, sempre de quinta a domingo, das 14h às 21h. O acesso a brinquedos e demais ativações requer agendamento prévio pelo link disponibilizado pela organização: https://bit.ly/4obIirB/.

O evento está distribuído por sete bairros - Araçatiba, Parque Nanci, Itaipuaçu, Flamengo, Ponta Negra, Centro e Camburi - com atividades para toda a família, incluindo desfiles, instalações imersivas, iluminação especial, pista de patinação, roda gigante, Casas do Papai Noel, parque temático no Parque Nanci e áreas interativas.

A cenografia de 2025 é inspirada em elementos orgânicos ligados à água, pesca e artesanato tradicional. O Parque Nanci recebeu ambientação lúdica que dialoga com a história local e com o tema central do evento. Às quintas-feiras, das 9h às 12h, o espaço terá funcionamento exclusivo para turmas da rede municipal, oferecendo visitas guiadas como parte das ações sociais previstas.