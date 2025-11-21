Acidente entre veículos compromete trânsito na Alameda, em Niterói

Havia sangue e muito vidro no local do acidente - Foto: Reprodução

Um acidente entre uma motocicleta e um carro deixou o trânsito congestionado na Alameda São Boaventura, no sentido Centro de Niterói, no início da tarde desta sexta-feira (21). Até o momento não há relatos de feridos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Niterói foi acionado por volta de 13h05 para o local, próximo a Unidade Prisional da Polícia Militar.

Segundo relatos de testemunhas, o piloto da motocicleta colidiu na traseira de um carro que estava parado na rua. Porém, essa informação ainda está sendo apurada.

Uma faixa da via precisou ser interditada e por volta das 14h30, o trânsito voltou a fluir normalmente.