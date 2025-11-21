Família procura pedreiro desaparecido em Maricá

Sem notícias há 11 dias, familiares do pedreiro João Paulo Oliveira, de 46 anos, buscam pelo homem que saiu da casa onde morava com a mãe no bairro de Inoã, em Maricá, sem dizer para onde iria. Apesar da divulgação do cartaz de desaparecido, a família ainda não recebeu nenhuma informação que ajude a localizá-lo.

De acordo com a família, João Paulo saiu de casa por volta das 7h30 da manhã, no último dia 10, sem que a mãe dele percebesse. No boletim de ocorrência registrado na 82ª DP (Maricá), consta que o desaparecido tem o hábito de sair cedo, mas costuma retornar para casa no período da noite.

A irmã do desaparecido, Rosilene Oliveira de Souza, de 47 anos, disse que João não levou nada, nem mesmo os documentos.

“Estamos todos desesperados sem saber o que fazer. Já fizemos o registro de ocorrência, já procuramos nos hospitais. Ele saiu sem documento, não levou nada”, contou.

Mesmo com familiares e amigos divulgando cartazes de desaparecido nas redes sociais, ainda não houve nenhuma informação que ajude a localizar João Paulo.

A família não sabe informar a roupa com que João Paulo saiu, mas relata que ele levou uma mochila preta e usava Havaianas brancas e um boné vermelho. Para colaborar com a identificação, pode-se observar uma cicatriz na mão direita e algumas manchas no rosto.



Para identificar o pedreiro, pode-se observar as manchas no rosto e a cicatriz na mão direita | Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

Para entrar em contato com a família, ligue para Erika pelo número (21)97166-3390.

