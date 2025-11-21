Vai aumentar! Castro autoriza reajuste no Bilhete Único Intermunicipal do Rio em 30 dias

O governador Cláudio Castro, em decreto assinado em edição extra do Diário Oficial desta quarta-feira (19), autorizou o reajuste do valor pago por beneficiários do Bilhete Único Intermunicipal (BUI) de R$ 8,55 para R$ 9,40. O aumento entrará em vigor no dia 19 de dezembro, 30 dias após a publicação.

Esse aumento, de 9,44%, atingirá cidadãos com renda de até R$ 3.205,20, público que tem direito ao benefício concedido pelo Governo do Estado. O BUI é válido em 20 cidades da Região Metropolitana e permite que passageiros paguem, no máximo, o valor estipulado (atualmente em R$ 8,55) ao usar até dois meios de transporte, desde que um seja intermunicipal, no período de três horas.

Na capital, mesmo com a adoção do Jaé como sistema de bilhetagem, os validadores da Riocard foram mantidos em ônibus, BRTs e VLTs justamente para atender aos usuários que têm direito ao BUI, que é aceito nas barcas, metrô, trem, assim como em ônibus intermunicipais e vans intermunicipais legalizadas.