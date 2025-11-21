Niterói anuncia datas de pagamento da subvenção às escolas de samba

A Prefeitura de Niterói deu mais um passo para o planejamento do carnaval 2026. Nesta quinta-feira (20), o prefeito Rodrigo Neves se reuniu com representantes das agremiações locais e anunciou as datas do pagamento da subvenção às escolas de samba. Diferentemente dos anos anteriores, o depósito será efetuado em duas parcelas: a primeira em 24 de novembro e a segunda até o dia 15 de dezembro.

A folia na cidade será realizada nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro, uma semana antes do calendário do Rio de Janeiro, com desfiles organizados em três categorias: Série Ouro (sexta-feira), Grupo Especial (sábado) e Série Prata (domingo), encerrando com o Grupo de Avaliação.

Participaram do encontro o secretário de Governo e presidente da Comissão do Carnaval, Paulo Bagueira; o presidente da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), André Bento; a presidente da Fundação de Arte de Niterói (FAN), Micaela Costa, e os vereadores Binho Guimarães, líder do governo na Câmara Municipal, e Anderson Pipico. Os valores das subvenções foram publicados pela Neltur em Diário Oficial e incluem contrapartidas como ensaios abertos ou atividades culturais gratuitas à população.

Durante a reunião, o prefeito Rodrigo Neves ressaltou a importância do carnaval.

“Carnaval não é gasto, é investimento. E esse investimento retorna, porque gera emprego, gera renda, traz visitante e gera atividade na cidade. É o único momento do ano em que o povo trabalhador tem direito de curtir durante alguns dias e fazer seu samba com a sua família. Então, tem uma conquista que é intangível, que não é só o visitante, a receita, a geração de emprego. É a felicidade do nosso povo”, afirmou ele.

Além do pagamento da subvenção às escolas de samba em duas parcelas, o carnaval 2026 em Niterói terá como novidade a implantação da Passarela do Samba em linha reta no Caminho Niemeyer. A medida garantirá mais visibilidade e melhores condições para as apresentações.

Lei garante patrocínio transparente

Em Niterói, a Lei Municipal 192/23 define oficialmente a subvenção às escolas de samba, blocos e carnavais de rua da cidade. A norma estabelece o calendário de pagamento a ser feito pela Prefeitura, com reajuste anual pelo IPCA, e determina que os recursos sejam aplicados exclusivamente na produção do Carnaval, seguindo os princípios da administração pública. Estão vedados gastos com festas, churrascos, bebidas alcoólicas ou despesas correlatas. Além disso, as agremiações devem prestar contas da verba recebida e desenvolver atividades educativas, como ensaios abertos, oficinas, palestras e exposições, garantindo o fortalecimento da cadeia produtiva do carnaval.