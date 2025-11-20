Prefeitura de Maricá dá início às obras de infraestrutura que vão transformar Itaipuaçu

Obras fazem parte do plano de transformação urbana do bairro, que inclui também o Jardim Atlântico Central - Foto: Divulgação/ Thamyris Mello

A Prefeitura de Maricá, por meio da Autarquia de Serviços de Obras da cidade (Somar), deu o pontapé inicial para um dos maiores ciclos de intervenções já realizados em Itaipuaçu. Um canteiro de obras foi instalado na Rua 120, no Jardim Atlântico Leste, onde começa o processo de urbanização completa de 8 km de vias, entre as ruas 119 e 129, incluindo todas as transversais.

As obras fazem parte do plano de transformação urbana do bairro, que inclui também o Jardim Atlântico Central (com 25 km de vias), Morada das Águias (com 10 km) e Chácaras de Inoã, na região do Parque Vera Cruz, que receberá mais 8 km de melhorias. A proposta é promover acessibilidade, mobilidade e infraestrutura capazes de mudar a rotina e o futuro da população.

"Itaipuaçu tem um enorme potencial para se tornar um polo turístico, e estamos trabalhando para isso com muito planejamento. Nesta primeira etapa, no Jardim Atlântico Leste, estamos realizando 8 km de urbanização completa, incluindo pavimentação, drenagem e melhorias no acesso. Além disso, outras cinco áreas do bairro também vão receber obras importantes. Isso é apenas o começo", afirmou o prefeito Washington Quaquá.

O impacto das obras desperta expectativa em moradores, que acompanharam de perto as mudanças do bairro | Foto: Divulgação/Thamyris Mello

O impacto dessas obras desperta expectativa em moradores que acompanharam de perto as mudanças do bairro ao longo das últimas décadas. Alfredo Souza, morador de Itaipuaçu há 30 anos, celebrou o avanço.

“A esperança aqui é muito grande. Itaipuaçu cresce e precisa se tornar esse lugar modelo para quem mora e para quem visita”, comentou.

Conjunto de obras deve resolver problemas estruturais | Foto: Divulgação/Thamyris Mello

As intervenções são realizadas pela Somar, com apoio da Companhia de Saneamento de Maricá (Sanemar) e da Secretaria de Energias Renováveis e Iluminação Pública. Para o presidente da Somar, Paulo Guilherme Lopes de Araújo, trata-se de uma virada histórica na infraestrutura do bairro.

“É um conjunto de obras que vai resolver questões como alagamento e poeira. Há uma união grande neste momento para que a população seja assistida da melhor maneira”, concluiu.