Incêndio atinge pavilhão da COP30, em Belém

Um incêndio foi registrado nesta quinta-feira (20) no Pavilhão Países, uma das áreas da Zona Azul da COP30, em Belém, no Pará.

Os primeiros relatos do incêndio aconteceram por volta das 14h. Cerca de 30 minutos depois, a situação foi controlada. Ninguém se feriu no incidente.

Todas as pessoas que estavam na Zona Azul receberam ordem da segurança para deixar o espaço. A medida significa a paralisação dos trabalhos da COP30.

A UNFCCC, entidade da Organização das Nações Unidas responsável pelo evento, informou que os bombeiros realizavam uma checagem de segurança e deveriam divulgar uma atualização por volta das 16h.

A Zona Azul, também chamada de Blue Zone, é o principal espaço da Conferência do Clima. Ela é a área onde estão as salas onde se reúnem os negociadores e ministros.

Helder Barbalho, governador do Pará, afirmou que as equipes trabalham com duas possibilidade para o incêndio: falha em um gerador ou curto-circuito em um dos stands.